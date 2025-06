Incendio in un palazzo alla Barona a Milano: 18 persone ricoverate per intossicazione da fumo

Nella mattinata di mercoledì 4 giugno un incendio è scoppiato in un appartamento di un edificio civile in via Felice Lope de Vega 50, nel quartiere Barona a Milano. L’allarme è stato lanciato poco dopo le 8:20; le fiamme si sono sviluppate all’interno di un condominio di nove piani, rendendo necessario l’intervento di vigili del fuoco, forze dell’ordine e mezzi di soccorso.

In totale sono state 28 le persone sottoposte a valutazione medica sul posto. Diciotto di loro sono state accompagnate in ospedale per sintomi legati all’inalazione di fumo. Nessuno ha riportato ustioni. Otto pazienti sono stati classificati in codice giallo e dieci in codice verde.

I trasferimenti sono stati suddivisi tra gli ospedali San Paolo (tre gialli e due verdi), San Carlo (uno giallo e quattro verdi), Policlinico (due gialli), Rozzano (due gialli e uno verde) e Sacco (tre verdi).

Le operazioni di soccorso hanno coinvolto un’auto medica, un’auto infermieristica e sette ambulanze, oltre ai vigili del fuoco che hanno circoscritto l’incendio e avviato la messa in sicurezza dell’area. Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento. L’intervento tempestivo ha consentito di evitare conseguenze più gravi.