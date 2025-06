Incendio in un’azienda a Castelseprio, sul posto i Vigili del fuoco

Incendio nella mattinata di sabato 28 giugno a Castelseprio, in un’azienda di via Galarà. Le fiamme sono divampate attorno alle 7,30 e una densa nuvola di fumo si è levata dall’edificio.

Secondo le prime informazioni si tratterebbe della MGM, un’azienda che si occupa della lavorazione di materiale plastico.

Sul posto sono subito accorsi i Vigili del fuoco che già alle 8,15 stava operando per spegnere l’incendio, e un’ambulanza della croce Rossa di Busto Arsizio, “uscita” in codice rosso per il soccorso ad una persona di 61 anni, e i Carabinieri.

Il 61enne è stato soccorso sul posti e poi ricoverato in codice giallo, fortunatamente meno grave, all’Ospedale di Busto Arsizio.

In via Galarà si è recato anche il sindaco di Castelseprio Silvano Martelozzo, per verificare la situazione: «Le fiamme sembra siano partite da un locale tecnico – dice – i Vigili del fuoco sono presenti con quattro mezzi e la situazione al momento sembra sotto controllo». Per ora non è stato necessario diramare avvisi alla popolazione per rischi di inquinamento atmosferico.

(seguono aggiornamenti)