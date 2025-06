Incidente a Gallarate, 18enne investita: soccorsi in azione

Una ragazza di 18 anni è stata investita da un veicolo nel pomeriggio di oggi, domenica 29 giugno, a Gallarate in viale 24 Maggio.

L’allarme è scattato alle 18. Sul posto sono intervenuti in pochi minuti un’ambulanza della Croce Rossa di Gallarate, la Polizia Locale, e anche l’elisoccorso partito da Milano, ancora in azione sul luogo dell’incidente.

Le condizioni della giovane non sono ancora state rese note in modo ufficiale: la missione di soccorso è tuttora in corso, così come gli accertamenti da parte degli agenti della Polizia Locale di Gallarate, che stanno ricostruendo la dinamica dell’investimento.