Incidente a Samarate: tamponamento al semaforo, uno soccorso e l’altro fugge dopo l’investimento di un motociclista

Un tamponamento a catena si è verificato oggi alle 17:25 a Samarate, coinvolgendo un’auto della polizia locale e due veicoli civili. La polizia sta indagando su un incidente precedente in cui un motociclista è stato investito da un automobilista fuggito.

Oggi, giovedì poco dopo le 17, si è verificato un incidente stradale all’incrocio tra via Torino e via Dante a Samarate. Una vettura della polizia locale, in servizio urgente, si stava dirigendo verso il luogo di un altro incidente che aveva coinvolto un motociclista, mentre un automobilista è riuscito a fuggire. La vettura della polizia, con lampeggiante e sirena accesi, ha attraversato l’incrocio con il semaforo rosso, bloccando la strada.

Nel frattempo, una Toyota Aygo bianca, che procedeva da via Torino con il semaforo verde, è stata tamponata violentemente da una Mercedes nera, che seguiva la vettura a breve distanza. L’impatto ha causato l’esplosione del portellone posteriore della Toyota, spingendo il veicolo per una decina di metri.

Il conducente della Toyota, un uomo, è stato inizialmente soccorso sul posto da un’ambulanza proveniente dall’ospedale di Gallarate, che stava tornando dall’incidente con il motociclista. L’ambulanza ha stabilizzato l’uomo e posizionato un collarino cervicale. Una seconda ambulanza, proveniente da Busto Arsizio, ha poi preso in carico il motociclista, portandolo al pronto soccorso.

Anche il conducente della Toyota Aygo è stato trasportato al pronto soccorso di Gallarate per accertamenti.

Nel frattempo, la Polizia Locale di Samarate sta esaminando le registrazioni delle telecamere di sorveglianza dell’incrocio per cercare di risalire alla targa del pirata della strada che ha investito il motociclista e si è allontanato senza prestare soccorso.