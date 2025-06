Incidente chimico nel Mendrisiotto: evacuata un’azienda, nessun ferito

(Foto di archivio)

Nel tardo pomeriggio di mercoledì 4 giugno, intorno alle ore 17:45, si è verificato un incidente chimico all’interno di un’azienda del Mendrisiotto, nel territorio comunale di Castel San Pietro, specializzata nella lavorazione di metalli preziosi.

Durante un’operazione all’interno dell’area produttiva si è registrata una perdita contenuta di acqua ossigenata e acido cloridrico diluiti da un impianto di lavorazione. L’azienda ha attivato immediatamente il protocollo di emergenza, procedendo all’evacuazione del personale. Non si segnalano feriti.

Sul posto sono prontamente intervenuti: la polizia cantonale, con il supporto della Polizia della città di Mendrisio, il Centro Soccorso Cantonale Pompieri Mendrisiotto, specialisti della Sezione protezione aria, acqua e suolo (SPAAS), l’ufficio tecnico comunale e il servizio Autoambulanza Mendrisiotto (SAM).

Le autorità hanno provveduto a monitorare l’ambiente esterno allo stabilimento. Le misurazioni effettuate non hanno rilevato dispersioni di sostanze chimiche nell’aria o nel suolo, escludendo così conseguenze per la popolazione o per l’ambiente.

È stata aperta un’inchiesta di polizia per chiarire con precisione la dinamica dell’accaduto e valutare eventuali responsabilità.