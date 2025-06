Incidente sul lavoro in un cantiere nei pressi di Malpensa: operaio precipita e viene ricoverato

Un grave incidente sul lavoro si è verificato poco dopo le 17 di oggi martedì 17 giugno in un cantiere situato lungo la Strada Statale 336, nel tratto compreso tra il Terminal 2 dell’aeroporto di Malpensa e Casorate Sempione (SP15), in provincia di Varese.

Secondo quanto riportato dal bollettino dei soccorsi, l’incidente è avvenuto in un’area identificata come impianto lavorativo. Un operaio di 57 anni è precipitato per cause ancora in fase di accertamento. L’uomo ha riportato un politrauma ed è stato soccorso in condizioni gravi.

Soccorsi immediati e ricovero in codice rosso

Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso sanitario con la massima urgenza. In particolare, è stata attivata un’ambulanza e l’automedica. L’intervento si è concluso con il trasporto del ferito presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Circolo di Varese.

Le condizioni dell’operaio sono definite critiche, ma al momento non sono stati diffusi ulteriori aggiornamenti ufficiali sul suo stato clinico.

Avviati gli accertamenti sull’accaduto

Sull’incidente sono in corso accertamenti da parte delle autorità competenti. Sul luogo dell’infortunio sono stati allertati i Carabinieri di Gallarate e il servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro dell’ATS Insubria. Le indagini dovranno chiarire la dinamica esatta della caduta e verificare il rispetto delle norme di sicurezza previste nei cantieri.