Insieme Per Crescere debutta in Consiglio comunale: “L’emozione di rappresentare tutta Saronno con Silvio Barosso e Matteo Sabatti”

Questa sera la lista civica “Insieme Per Crescere” sarà per la prima volta presente in Consiglio comunale con i suoi consiglieri Silvio Barosso e Matteo Sabatti (nella foto).

«C’è l’emozione e l’orgoglio di rappresentare tutti i saronnesi con i nostri due consiglieri – dice Francesco Ricca, coordinatore della lista civica – La sindaca Ilaria Pagani ha presentato in questi giorni la Giunta che la accompagnerà nei prossimi cinque anni nell’amministrazione della città. Siamo molto orgogliosi di questo team, fatto di donne e uomini responsabili e competenti, pronti a lavorare con serietà per realizzare il programma che ha ottenuto la fiducia dei cittadini saronnesi. Insieme Per Crescere fa parte di questa Giunta grazie alla presenza di Matteo Fabris, psicologo e ricercatore dell’Università di Torino, che assume l’importante incarico di assessore alla Coesione sociale e alla tutela della persona, raccogliendo proprio il testimone dalla sindaca».

«Avevamo promesso in campagna elettorale un’attenzione particolare ai temi socioeducativi, viste la sensibilità e l’esperienza in materia di tanti dei membri della nostra lista e vista, soprattutto, l’ispirazione politica liberale e riformista che ci guida e ci unisce, che si pone l’obiettivo di creare per tutti le condizioni ideali per crescere e di rimuovere ostacoli e ingiustizie, con un’attenzione particolare ai più fragili – aggiunge Ricca – Per questo, siamo molto contenti della nomina di Matteo Fabris, a cui garantiremo tutto il nostro supporto. Allo stesso modo, saremo sempre pronti a offrire consigli, proposte e osservazioni a tutta la Giunta, nell’interesse dei saronnesi, per realizzare il programma della coalizione e per portare il nostro spirito nel governo della città».