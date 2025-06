Interpretando Suoni e Luoghi 2025, un concerto a Porto Ceresio per la Giornata della Musica

Secondo appuntamento sulle rive del Ceresio per “Interpretando Suoni e Luoghi” 2025, la storica e ricca rassegna musicale itinerante promossa dalle Comunità Montane del Varesotto, dopo l’inizio ai Mulini di Piero Valli del Verbano, approda sul territorio della Comunità Montana del Piambello, sabato 21 giugno, giornata mondiale della musica, alle ore 21 a Porto Ceresio presso il Palazzo della Cultura “S. Ferrara” in piazzale Luraschi, con la collaborazione del Comune.

Il concerto, ad ingresso libero e gratuito, si terrà sulla terrazza panoramica del palazzo recentemente rinnovato, con una suggestiva vista sullo scorcio di lago e montagne.

L’acqua come elemento del paesaggio sulle rive del Ceresio, da una prospettiva diversa dal solito.

Il repertorio proposto “Classical world songs and latin-jazz” vede il trio composto dai musicisti Maurizio Di Fulvio alla chitarra, Simona Capozucco alla voce e Ivano Sabatini al contrabbasso.

Il programma del concerto, attraverso combinazioni originali, presenta un’interpretazione elegante e avvincente del “choro brasileiro” e della “tradizione napoletana italiana” e allo stesso tempo un’esecuzione eclettica e affascinante del “jazz latino”.

Eleganza strumentale, equilibrio tecnico e suono inconfondibile sono le caratteristiche predominanti del Trio, che ospitato nei maggiori festival europei e americani, si produce in spettacoli e performance intense e piene di pathos.

Il leader del trio è Maurizio Di Fulvio, chitarrista e compositore, che la critica considera uno dei chitarristi più originali e straordinari dei nostri tempi, Simona Capozucco è una delle voci italiane più richieste e apprezzate. Ha collaborato con alcuni dei musicisti di maggior successo del jazz e della contaminazione pop della scena musicale internazionale. Ivano Sabatini è contrabbassista esperto e dalla solida preparazione, che passa da accompagnatore a voce solista, creando atmosfere ricche di bellezza melodica e pregevole musicalità.

Valentina Boniotto, da qualche mese assessore alla cultura della C.M. del Piambello, per la prima volta all’organizzazione della rassegna, ha dichiarato in conferenza stampa di aver quest’anno lavorato per costruire il percorso con il coinvolgimento attivo dei comuni, dando così sempre più importanza al territorio valorizzato da questi concerti.

Il concerto è ad ingresso libero e gratuito