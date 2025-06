Intred tra gli sponosor del palaghiaccio di Varese

Cresce la “famiglia” di sostenitori del palaghiaccio di Varese, la Acinque Ice Arena che ospita numerose società, partite e manifestazioni legate agli sport del ghiaccio. L’azienda bresciana Intred – operatore di telecomunicazioni – entra infatti nel gruppo di sponsor della struttura di via Albani.

L’accordo è di durata triennale e si inserisce nella volontà di Intred di dare sostegno alle realtà locali nel mondo dello sport, per consolidare il legame con il territorio in cui opera e promuovere i valori delle discipline sportive. Intred inoltre fornirà una connettività performante alla struttura, per potenziarne tutte le attività operative e ottimizzare i processi, contribuendo così a renderla un polo sportivo all’avanguardia.

«L’affidabilità e le performance delle infrastrutture digitali rappresentano oggi un asset centrale per garantire il pieno sfruttamento delle potenzialità di un impianto moderno – spiega Matteo Cesarini – soggetto a un’intensa attività quotidiana e a numerose produzioni in diretta, nazionali e internazionali. Con il supporto di Intred, possiamo contare su una base tecnologica solida, essenziale per affrontare le prossime sfide».

«Con questa partnership diamo vita a un rapporto sinergico e collaborativo con il Palaghiaccio di Varese – conferma Valentina Villa di Intred – Per i prossimi tre anni, Intred sarà presente negli spazi dell’Acinque Ice Arena; uno dei valori fondanti della società è infatti quello di supportare il territorio in cui operiamo, con gli obiettivi di sostenere le eccellenze locali e di potenziare lo sviluppo e la digitalizzazione».