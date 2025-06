Investe un anziano a Busto Arsizio e scappa. Una dashcam inquadra la targa e la Polizia Locale lo rintraccia

Lo hanno fermato parecchio lontano da Busto Arsizio, dopo una breve indagine che è stata possibile grazie alla dashcam di un automobilista che precedeva il pirata della strada, autore di un investimento in via Domodossola verificatosi attorno alle 10,30. (immagine di repertorio)

È stata una giornata intensa quella degli agenti della Polizia Locale di Busto Arsizio che in poco tempo sono riusciti a risalire all’uomo che guidava il furgone schizzato via senza soccorrere il povero 73enne travolto in una zona residenziale del quartiere Borsano.

Sul posto sono intervenuti un’ambulanza e un’automedica che hanno prestato le prime cure all’anziano, poi trasportato in codice giallo all’ospedale di Legnano. Sul posto è intervenuta anche una pattuglia della Polizia Locale che ha raccolto le testimonianze delle persone che hanno assistito alla scena, tra questi un’automobilista che aveva installato sulla sua vettura una telecamera che ha registrato tutto, compreso il numero di targa del mezzo che ha investito il 73enne.

Grazie alle immagini fornite per gli agenti è stato possibile ricostruire il percorso effettuato dal mezzo attraverso i vari varchi. Alla fine è stato denunciato per omissione di soccorso e fuga.

Nel 2024 a Busto Arsizio su 60 incidenti con fuga 49 sono stati risolti positivamente col rintraccio del pirata della strada, a conferma del buon lavoro svolto dal nucleo investigativo della Polizia Locale di Busto Arsizio guidata dal comandante Stefano Lanna.