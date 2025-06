“Invincibile”, la nuova canzone di Jhonny Faldini è accompagnata dal corto che riscrive “La bella e la bestia”

Dopo Viva l’estate e Dame un besito, quest’anno il cantante e autore varesino Jhonny Faldini sceglie un’altra via rispetto al reggaeton dando vita a un progetto che intreccia musica pop, cinema e racconto.

Ad accompagnare il nuovo brano dal titolo Invincibile sarà infatti online, dai primi di luglio, il cortometraggio dal titolo Il segreto della rosa: il segreto mai svelato di una fiaba immortale, un sequel apocrifo de La Bella e La Bestia di cui Faldini è ideatore e protagonista.

Il progetto nasce dall’idea di rovesciare il finale “classico” della fiaba francese amata da generazioni e resa famosissima dalla versione Disney del 1991 (primo film d’animazione a essere candidato agli Oscar). «Volevo ribaltare il finale tipico della fiaba, in cui i due protagonisti vissero per sempre felici e contenti, cosa che purtroppo non succede nella vita reale», spiega Faldini. Nella sua reinterpretazione, la strega agisce in modo inaspettato, «trasformando anche Belle in Bestia anziché far tornare umano il principe Adam».

La canzone nasce da un’esperienza intima, da una storia d’amore conclusasi nonostante le buone intenzioni e la promessa di farla durare per sempre, come succede appunto nelle fiabe. «Un sentimento che sembrava essere invincibile […] ma non ricordo bene quando abbiamo smesso di combattere» canta Faldini nel ritornello del suo inedito.

Invincibile è un brano pop, condotto principalmente da un accompagnamento al pianoforte, ma che si muove con naturalezza tra diversi generi, rispecchiando la versatilità artistica di Faldini, che invece le scorse estati aveva scelto di seguire la via della hit estiva. Registrato interamente nel suo studio a Venegono Superiore, il testo è scritto a quattro mani con il producer Daniele Piovani.

Girato al Castello Volta di Olgiate Comasco, il cortometraggio, della durata di 6-7 minuti, sarà online ai primi di luglio, insieme al brano. Nel cast ci sono figure chiave che danno vita alla narrazione visiva: Faldini interpreta il principe Adam, mentre Martina Panzeri è la principessa destinata a diventare Belle. La strega è Deborah Palumbo, con Maya Gamillo che veste i panni di una bambina povera che si rivela essere una streghetta. Completano il personnel Pietro Dones nel costume della Bestia e Moira Pace che interpreta sia la governante, sia Belle tramutata anche lei Bestia. Dietro la macchina da presa c’è Gabriele Tavecchio, mentre gli effetti visivi sono curati da Matteo Pane. La colonna sonora, ovviamente, è firmata da Faldini, che mette così al centro la propria musica e la propria narrazione.