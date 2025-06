“Io non ci casco!”: a Malnate una giornata di prevenzione contro le truffe agli anziani

La sicurezza dei cittadini passa anche attraverso la prevenzione e l’informazione. Con questo spirito, il Comune di Malnate e la Polizia Locale promuovono la campagna “Io non ci casco!”, rivolta in particolare agli anziani, per contrastare il fenomeno delle truffe che troppo spesso colpiscono le fasce più vulnerabili della popolazione.

La giornata di sensibilizzazione si svolgerà lunedì 16 giugno 2025, con due momenti pubblici in programma:

alle ore 10.00, presso la sede di SOS Malnate, in via Redipuglia 12 (località Gurone);

alle ore 15.00, presso il Centro Sociale Ricreativo Lena Lazzari, in via Marconi 16, a Malnate.

Durante gli incontri, gli agenti della Polizia Locale forniranno indicazioni pratiche su come riconoscere i principali tentativi di truffa — telefonici, porta a porta e online — e suggeriranno comportamenti corretti da adottare per proteggersi. Sarà anche l’occasione per ascoltare le domande e le esperienze dei cittadini, in un dialogo aperto e costruttivo.

L’obiettivo dell’iniziativa è quello di sensibilizzare la comunità e diffondere una maggiore consapevolezza su un fenomeno purtroppo sempre più diffuso. Lo slogan scelto, “Fermiamo insieme le truffe!”, richiama infatti all’importanza della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine per prevenire i raggiri.

L’amministrazione comunale invita la cittadinanza a partecipare numerosa e a diffondere l’iniziativa, ricordando che la prevenzione passa anche attraverso l’informazione e la condivisione.