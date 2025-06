Jannik Sinner si ferma a un soffio dal titolo: Alcaraz vince il Roland Garros

Ci sono volute 5 ore e 29 minuti di partita intensissima per stabilire il vincitore dell’edizione 2025 del Roland Garros, il più importante torneo di tennis al mondo sulla terra battuta, uno dei quattro che formano il Grande Slam. A vincere questa vera e propria maratona (la finale più lunga della storia del torneo di Parigi) è stato lo spagnolo Carlos Alcaraz che ha battuto al super tie-break del quinto e decisivo set il nostro Jannik Sinner. (foto Roland Garros)

Una partita leggendaria nel quale l’azzurro ha avuto, sul finire del quarto set, tre match ball consecutivi: di solito Sinner non fallisce certe occasioni ma questa volta Alcaraz è riuscito ad annullare le possibilità di Jannik e si è risollevato per poi vincere al tie-break il set. Sinner aveva vinto i primi due parziali 6-4 e 7-6, ceduto 6-4 il terzo (dando l’impressione di essere molto stanco) ma poi aveva reagito inanellando una serie impressionante di punti, fermata proprio con quelle tre palle-match.

Nel quinto set Alcaraz ha strappato il servizio all’italiano e sembrava lanciato al successo ma Sinner è risalito dal 2-5 al 6-5: quando però lo spagnolo è andato in battuta ha vinto il 12° gioco con almeno due colpi assolutamente straordinari. E nel super tie-break (quelli dei primi quattro set si giocano al limite dei 7 punti, quello del quinto al 10) non c’è stata storia: Alcaraz è arrivato 7-0 per poi chiudere 10-2.

Per Alcaraz si tratta della quinta vittoria in uno slam, la seconda a Parigi a conferma di essere il giocatore più forte al mondo sulla terra battuta. Mai Sinner gli era arrivato così vicino in un torneo simile sul “rosso” ma si è dovuto arrendere. L’azzurro ha vinto tre slam, tutti sul cemento, e resta comunque saldamente al numero 1 della classifica mondiale ATP. Prossima sfida “slam” a Wimbledon dove l’iberico è campione in carica.

L’Italia può consolarsi però con la straordinaria vittoria nel doppio femminile grazie a Sara Errani e Jasmine Paolini che hanno battuto in finale Krunic e Danilina con il punteggio di 6-4 2-6 6-1. Paolini ha vinto anche il torneo di doppio misto insieme ad Andrea Vavassori.