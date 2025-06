Kastritis incorona Matteo Jemoli: sarà lui il vice allenatore della Openjobmetis

Lo avevamo già spiegato in QUESTO articolo, ma ora c’è anche “l’incoronazione” da parte della società: Matteo Jemoli torna sulla panchina della Openjobmetis per occupare il ruolo di vice di Ioannis Kastritis, lasciato libero dall’addio di Marco Legovich andato ad allenare da head coach in Polonia, a Varsavia.

Classe 1989, varesotto di Gemonio, Jemoli è ormai un veterano della società biancorossa per la quale lavora a vario titolo dai tempi di Stefano Pillastrini con una sola parentesi, da vice allenatore per due anni a Trapani. Al termine della stagione 2018-19 Matteo aveva intrapreso la strada dello scouting, contribuendo sia alle operazione di mercato per la prima squadra sia all’attività interna a Varese Basketball, il “contenitore” nato dall’accordo tra Pallacanestro e Robur et Fides.

Non a caso, coach Jemoli è fresco reduce da Chiusi, nel Senese, dove ha accompagnato la formazione under 17 allenata da Davide Roncari alle Finali Nazionali di categoria, un cammino positivo terminato nei quarti di finale con la sconfitta contro Ferrara.

I colloqui tra società, Kastritis e Jemoli (con loro ci sarà il confermato argentino Federico Renzetti) erano in piedi da diverse settimane anche perché sul tavolo del 36enne tecnico di Gemonio c’erano un paio di offerte provenienti da squadre di Serie A. Il ballottaggio che lo ha coinvolto ha infine dato responso positivo e quindi sarà lui ad affiancare il coach greco, vero fulcro della Openjobmetis che vedremo nella prossima stagione.

Proprio Kastritis ha spiegato la scelta attraverso i canali ufficiali biancorossi: «Sono molto felice ed entusiasta di Matteo. Lavorando con lui in questi ultimi mesi e conoscendoci a vicenda, ho potuto constatare chiaramente le sue qualità umane e le sue competenze tecniche. Il fatto che provenga dal territorio e dalla famiglia della Pallacanestro Varese oltre alla sua esperienza come allenatore e alla sua ampia conoscenza del campionato italiano, mi danno la consapevolezza che Matteo riuscirà a portare le competenze necessarie per dare ancora più forza al nostro staff».

Jemoli, dal canto suo, parla di emozione e di «una sfida che accolgo con entusiasmo e responsabilità. Ho conosciuto la società da più punti di vista ma il campo resta il mio primo amore: sono orgoglioso della fiducia che mi è stata accordata e per questo ringrazio coach Kastritis e il club; da parte mia sono pronto a dare il massimo per contribuire al successo della squadra».