La “antitempesta” in scena al Teatro delle Arti

“Antitempesta” è il titolo dello spettacolo teatrale in programma domenica 15 giugno alle Arti, con gli allievi e le allieve del corso di teatro curato da Giulia Provasoli: quello del Gruppo adulti Bausch è il terzo e ultimo della trilogia di spettacoli ispirati dalla Tempesta di Shakespeare, i cui primi due capitoli sono già andati in scena a inizio mese, con gli altri gruppi adulti.

Antitempesta «è un lavoro di ricerca drammaturgica, che utilizza vari linguaggi performativi» ed è consigliato a partire dai 12/13 anni (non è assolutamente necessario aver visto i primi due).

In scena ci sono Nicolò Aldrighetti, Stefano Canziani, Stefania D’Anna, Luisa Donner, Alessandro Forner, Martina Peron, Giulia Petrolito, Ylenia Racalbuto, Anna Saibene, Anita Tozzi.

Appuntamento domenica 15 giugno, alle ore 20:30: l’ingresso è libero.

Lo spettacolo chiude il calendario dei diversi saggi dei gruppi di teatro, che coinvolgono oltre cento persone, dai bambini agli anziani.

Già previsto anche l’Open Day del prossimo anno, in programma sabato 27 settembre, con incontri in orari diversi in base alle fasce d’età (prenotazioni già dall’estate).