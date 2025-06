La Bandadi Capolago torna al Belvedere di Azzate per celebrare i 100 anni

Cento anni di passione, note ed emozioni. La Banda Musicale G. Verdi di Capolago, fondata nel 1925, celebra il suo centenario con un grande evento musicale: il concerto “Best of Vol. 2”, in programma per sabato 5 luglio alle ore 21:00 presso il suggestivo Belvedere di Azzate, con affaccio panoramico sul lago di Varese.

Dopo il successo del primo appuntamento tenutosi lo scorso 15 marzo a Ville Ponti, la banda propone una nuova serata aperta a tutti, per ripercorrere i brani più amati del proprio vasto repertorio. Il programma spazierà dalla musica sinfonica per banda alle colonne sonore più celebri, passando per arrangiamenti di musica leggera e omaggi alla tradizione italiana, in un intreccio sonoro che racconta la storia dell’associazione e della comunità.

A dirigere l’ensemble sarà il Maestro Giuliano Guarino, che guiderà i musicisti in un’esibizione coinvolgente e ricca di significato. Al termine del concerto, una sorpresa luminosa regalerà al pubblico un momento emozionante, simbolo del legame profondo tra la banda e il territorio.

In caso di maltempo, l’evento si svolgerà presso il Cinema Teatro Castellani di Azzate. L’ingresso è libero.

In occasione di questo importante anniversario, la Banda G. Verdi rinnova il proprio invito a tutti gli appassionati di musica: chiunque desideri avvicinarsi al mondo bandistico, sia che sappia già suonare uno strumento sia che voglia iniziare da zero, potrà unirsi al gruppo. La banda offre infatti corsi di musica aperti a ogni fascia d’età, pensati per accompagnare ogni percorso formativo.

Un sentito ringraziamento è rivolto a Regione Lombardia, al Comune di Azzate e alla BCC di Busto Garolfo e Buguggiate, che con il loro prezioso sostegno hanno reso possibile questa celebrazione.

Il centenario della Banda Musicale G. Verdi di Capolago non rappresenta solo un traguardo, ma anche un rinnovato impegno nella promozione della musica come linguaggio universale e come strumento di coesione sociale. Un secolo è passato, ma lo spirito è ancora giovane: vi aspettiamo per festeggiare insieme.