La bandiera della Palestina sventola per le strade di Varese

Circa 150 persone hanno preso parte, nel tardo pomeriggio di venerdì 27 giugno, alla manifestazione “Wake Up Varese”, una marcia pacifica che ha attraversato il centro cittadino per affermare con decisione i valori della giustizia, dei diritti umani e della pace. In primo piano il dramma della Palestina, con la tragica situazione a Gaza dove, hanno detto gli organizzatori «è in atto un vero e proprio genocidio e la quotidiana violazione dei diritti umani più elementari si consuma sotto gli occhi del mondo intero».

Promossa da Fridays For Future Varese, con l’adesione di numerose realtà associative e civiche locali, la marcia è partita alle 18 da piazza Repubblica, per poi snodarsi lungo le vie del centro storico.

Al centro della mobilitazione il rifiuto dell’indifferenza e il desiderio di rompere il silenzio, in un momento storico segnato da conflitti, ingiustizie e crisi globali. Il pensiero degli organizzatori è andato in particolare alla popolazione civile palestinese, colpita da una guerra che continua a mietere vittime e che interroga la coscienza collettiva.

«Non vogliamo solo marciare – hanno spiegato gli attivisti di Fridays For Future – ma informare, raccontare, far riflettere».

“Wake Up Varese” non è un evento isolato: si inserisce in un percorso più ampio, che attraversa l’Italia e altre città europee, nel tentativo di restituire parola e protagonismo a una nuova generazione che chiede un futuro costruito su valori di giustizia sociale, disarmo, accoglienza e rispetto dell’ambiente.