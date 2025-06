La Casa del Popolo di Gavirate inaugura “RePop Cafè”. Un pomeriggio dedicato alla cura, al riuso e allo scambio

Sabato 28 giugno 2025, a partire dalle ore 15:00, la Casa del Popolo apre le porte della propria sede per il primo appuntamento con “RePop Cafè. Riparo, Riuso, Scambio”, un’iniziativa che unisce la voglia di stare insieme alla volontà di prendersi cura degli oggetti e dell’ambiente.

“RePop Cafè” è pensato come uno spazio di incontro aperto a tutte e tutti, dove protagonisti sono la collaborazione, il riuso e la condivisione di saperi. I partecipanti sono invitati a portare computer, smartphone, biciclette e piccoli oggetti da sartoria: non ci sarà qualcuno che ripara per gli altri, ma si lavorerà fianco a fianco, mettendo in gioco le proprie competenze e imparando gli uni dagli altri.

Un’attività di volontariato concreta e collettiva, in cui il vero “scambio” è fatto di tempo, abilità e relazioni. Anche quando la riparazione non riesce, l’esperienza ha comunque un valore profondo: quello della cura condivisa e della soddisfazione reciproca nel provare a rimettere in circolo ciò che può ancora avere una seconda vita.

Gli ambiti di intervento di questo primo incontro includono:

Ciclofficina – per rimettere in sesto la propria bici con il supporto di volontari.

Elettronica e informatica – con la possibilità di ricevere supporto per PC e smartphone (max 1 oggetto a testa).

Riparazione sartoriale – per imparare a fare orli e rammendi di base (max 1 capo a persona, pulito)

La riuscita della riparazione non è garantita, ma sarà comunque un’occasione preziosa per imparare qualcosa di nuovo e contribuire a ridurre gli sprechi. Tutti gli oggetti (riparati o meno) dovranno essere riportati a casa alla fine dell’evento.

Durante il pomeriggio sarà attivo anche un Swap Party, uno spazio dedicato allo scambio di abbigliamento, libri e giochi per bambini.

Ogni partecipante potrà portare:

fino a 15 capi di abbigliamento (uomo, donna, bambino) puliti, in buono stato e privi di macchie o danni evidenti;

fino a 5 libri e 5 giochi per bambini, anch’essi integri, puliti e funzionanti.

Gli oggetti non scambiati potranno essere riportati a casa al termine dell’iniziativa. Quelli rimasti saranno donati in beneficenza.

L’evento è pensato anche per chi non ha nulla da riparare o barattare: ci si potrà comunque fermare per una tazza di tè o caffè, o condividere una chiacchiera o offrire il proprio aiuto ad altri partecipanti, contribuendo così allo spirito comunitario della giornata.

Voi mettere in condivisione una competenza pratica? Vuoi maggiori informazioni? Scrivi a: info@casadelpopologavirate.it