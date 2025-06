La comunità di Biumo Inferiore insieme alle parrocchie di Biumo Superiore, San Fermo e Valle Olona in festa

In cammino con Pietro. E’ questo il motto delle celebrazioni che coinvolgeranno la comunità dei SS Pietro e Paolo di Biumo Inferiore, all’interno della Comunità Pastorale Beato Samuele Marzorati che raggruppa le parrocchie di Biumo Inferiore, Superiore, San Fermo.

«Il prossimo 29 giugno tutta la Chiesa si prepara a festeggiare i Santi Pietro e Paolo. È una solennità che ci coinvolge in modo diretto perché anche una delle nostre parrocchie è intitolata a queste due apostoli, colonne della Chiesa. E proprio alcune settimane fa – sottolinea don Maurizio Cantù, responsabile della Comunità Pastorale e decano del decanato di Varese – i cardinali riuniti nella Cappella Sistina hanno individuato il 267° successore di Pietro sulla Cattedra episcopale di Roma, Papa Leone XIV. La festa patronale di Biumo Inferiore sarà dunque occasione per conoscere meglio San Pietro, con la sua umanità e il suo cammino di fede, e per rimettere al centro il mistero della Chiesa. Così il tema che guiderà i diversi momenti della festa evoca tutti questi aspetti e richiama anche il motto del nuovo pontefice: «n Cristo siamo uno, con Pietro camminiamo insieme».

UNA SETTIMANA DI APPUNTAMENTI – La festa prenderà avvio martedì 24 giugno alle 21.00 con un incontro aperto a tutti che sarà tenuto da don Franco Manzi, biblista, docente presso la Facoltà Teologica di Milano e del Seminario Arcivescovile. Aiuterà a conoscere meglio la figura di San Pietro così come emerge in modo molto diffuso nel Nuovo Testamento. Il titolo della serata sarà: “Sequela di Cristo, peccato e perdono nell’itinerario spirituale di Simon Pietro”. Sabato 28 giugno alle 15.00 si svolgerà un momento di preghiera in adorazione dell’Eucaristia, con la possibilità di accostarci al sacramento della riconciliazione, particolarmente importante in questo anno giubilare. La preghiera si concluderà intorno alle 16.00 con la Benedizione Eucaristica. Alle 16.30 e alle 19.00 sarà possibile sfruttare l’occasione per conoscere meglio le chiese, quella antica e quella nuova, con la visita guidata da Elena Ermoli che sarà replicata anche domenica pomeriggio alle 16.30. Nella serata di sabato un momento di fraternità con lo stand gastronomico e musica. Domenica 29 giugno Santa Messa delle 11.00 presieduta da don Davide Pepe, che quest’anno ricorda il suo XXV anniversario di ordinazione presbiterale, con il rito del Faro della tradizione ambrosiana. Dopo la Messa pranzo insieme a don Davide in oratorio. Lunedì 30 giugno alle 21.00 nuovo appuntamento con la S. Messa per tutti i defunti della parrocchia, presieduta da don Giorgio Porta che ricorda il suo XXV di ordinazione e concelebrata dai preti originari di Biumo o che vi hanno trascorso alcuni anni del loro ministero nella nostra comunità

UN POPOLO CHE CAMMINA – «La nostra riconoscenza va a tutti coloro che in questi mesi si sono incontrati per pensare e organizzare la festa patronale, dandoci l’occasione di ritrovare anche quest’anno un momento di incontro e di convivialità, per continuare il nostro camminare insieme. È questo lo stile di Chiesa –conclude don Maurizio- in cui ci riconosciamo: uniti, fraterni, pieni di gratitudine, con lo sguardo verso Gesù».