La Comunità Energetica Rinnovabile del Luinese si presenta a Cunardo

Continuano gli incontri con la popolazione per presentare la Comunità Energetica Rinnovabile (CER) del Luinese, un innovativo modello energetico che consente ai cittadini, alle piccole e medie imprese, agli enti locali, religiosi e del terzo settore di unirsi per produrre insieme e condividere l’energia prodotta localmente da fonti rinnovabili, determinando benefici ambientali, sociali ed economici sia per i membri che partecipano alla CER sia per il territorio circostante.

Il Consiglio Comunale di Cunardo ha aderito alla CER del Luinese con delibera n. 7 del 30 aprile 2025, partecipando così in modo attivo al processo di transizione energetica portato avanti dalle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) che sono una risposta dal basso al crescente desiderio di organizzare e governare i sistemi energetici, rafforzando la partecipazione dei cittadini e delle autorità locali nello sviluppo di progetti di energia rinnovabile e di produzione decentrata dell’energia.

Al fine di divulgare e diffondere nella popolazione locale la conoscenza delle Comunità Energetiche Rinnovabili, con la Sindaca di Cunardo, Giuseppina Mandelli, ed il Vice-Sindaco, Paolo Sartorio, è stata organizzata la serata di venerdì 4 luglio alle ore 20.45 presso il Lavatoio – Smart Statio in via Giacomo Leopardi 4/1 a Cunardo per presentare la Comunità Energetica Rinnovabile del Luinese.

Sarà un incontro utile per capire come funziona una Comunità Energetica Rinnovabile ed illustrare nel dettaglio i benefici che le CER apportano ai loro membri ed al territorio.

Durante la serata verrà illustrato come chiedere il contributo a fondo perduto del PNRR nella misura massima del 40% delle spese ammissibili per l’installazione di nuovi impianti fotovoltaici o il potenziamento di impianti già esistenti.

Al termine si aprirà un dibattito con il pubblico per rispondere alle domande e chiarire ogni dubbio sulla partecipazione ad una Comunità Energetica Rinnovabile.

Per ricevere ulteriori informazioni sulla Comunità Energetica Rinnovabile del Luinese si può consultare il sito www.cerinrete.it o scrivere una mail a info.luino@cerinrete.it