La Consulta Giovani di Bodio Lomnago accende i riflettori sulle dipendenze, un incontro in biblioteca

Cosa spinge una persona a rifugiarsi nella dipendenza? Quali sono le storie, le ferite, che stanno alla base di queste scelte? Giovedì 26 giugno, alle ore 20.30, la Biblioteca Comunale di Bodio Lomnago ospiterà l’incontro “Le radici della dipendenza”, una serata pensata per chi vuole capire, ascoltare e affrontare senza pregiudizio un tema complesso.

L’iniziativa è promossa dalla Consulta Giovani di Bodio Lomnago, un gruppo che sta gettando le basi per diventare un punto di riferimento per i ragazzi del paese. Con il patrocinio del Comune e la collaborazione della comunità Cascina Verde, attiva dal 1974 nella prevenzione e nella cura delle dipendenze, l’evento offrirà testimonianze dirette, riflessioni e strumenti per affrontare un fenomeno che non guarda in faccia nessuno: né l’età, né il contesto sociale.

«Abbiamo pensato a un incontro che possa parlare davvero ai giovani, senza giudicare e senza semplificare», racconta Sara Corti, una delle promotrici della Consulta. «Ci interessano le storie, le domande, i dubbi. Non vogliamo dare ricette, ma aprire un dialogo». L’ingresso è libero e aperto a tutta la cittadinanza.

Il progetto rientra in una serie di iniziative che la Consulta sta costruendo con l’obiettivo di avvicinare i ragazzi alla vita del paese, con eventi non solo sociali ma anche culturali e sportivi. A coordinare il percorso sono, oltre a Sara Corti, Domenico Francesco Aracri, che si occupa dell’organizzazione e della comunicazione degli eventi sociali e culturali, e Mattia Manfredi, referente per le attività sportive.

«Crediamo che offrire occasioni di incontro, ascolto e condivisione sia il modo migliore per contrastare il disagio e la solitudine», aggiunge Corti. «Questo è solo il primo passo: vogliamo costruire una rete viva e attiva attorno ai giovani di Bodio Lomnago».