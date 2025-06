La Dragon Boat Experience con l’Università dell’Insubria è la novità di Vivilago: dal 4 al 6 luglio alla Schiranna di Varese

L’Università dell’Insubria sarà tra i protagonisti di Vivilago 2025, la manifestazione che si tiene dal 4 al 6 luglio al Lido della Schiranna di Varese, organizzata dal Lions Club Varese Sette Laghi e inserita nel contesto di «è VA con il cuore», settima tappa del progetto regionale «Il cuore dei giochi olimpici e paralimpici invernali di Milano-Cortina 2026», con l’obiettivo di sensibilizzare alla salvaguardia del lago e valorizzare il territorio attraverso sport, inclusione e sostenibilità.

Ed è proprio l’Insubria, con Cus Insubria e associazione Arcadia, a proporre la novità: la Dragon Boat Experience, l’Ateneo mette in acqua, infatti, il suo dragone per dimostrazioni e gare, ma anche con la possibilità di provare l’esperienza insieme agli atleti della squadra universitaria, capitanata dall’allenatore Mauro Mazzoccato e sostenuta da.

Il dragon boat è un’imbarcazione tradizionale con una testa e una coda di drago, che può accogliere due file di rematori, un timoniere e un tamburino che dà il ritmo alla pagaiata, secondo la tradizione cinese da cui questo sport ha origine. È utilizzata per attività sportive sul Lago di Varese, ancorata alla Canottieri Gavirate; gli allenamenti si tengono il sabato mattina e sono aperti a studenti, docenti e dipendenti universitari, ma anche a simpatizzanti, purché iscritti al Cus Insubria (info: fabio.ibatici@uninsubria.it).

La barca da venti posti, lunga oltre dodici metri, è stata inaugurata nel maggio 2024. Da marzo 2025 è disponibile anche una seconda barca, da dieci posti, acquistata dall’Ateneo grazie al progetto Proben, finanziato dal Mur, per la promozione del benessere psicofisico e il contrasto ai fenomeni di disagio psicologico ed emotivo. Nel settembre 2024, la squadra dell’Insubria si è classificata quinta nella competizione Anciu a Firenze, sul tratto dell’Arno sotto il Ponte Vecchio. E il prossimo settembre l’Insubria avrà l’onore di ospitare la gara nazionale dell’Associazione Nazionale dei Circoli Universitari, con barche provenienti dai più grandi atenei “remieri” italiani, sul Lago di Varese, con base alla Schiranna, il 20 e 21 settembre.

La cerimonia inaugurale di Vivilago 2025, con le autorità, gli organizzatori e tutti i protagonisti, è in programma sabato mattina alle 11.30. La partecipazione dell’Università dell’Insubria alla “tre giorni” a prevede attività sportive e formative in collaborazione con il Cus: gare ufficiali tra società sportive, sessioni di team building e prove aperte alla cittadinanza nei pomeriggi di sabato e domenica. È prevista anche la partecipazione a iniziative legate alla riabilitazione oncologica, come il Dragon Boat in Rosa, con il supporto delle realtà territoriali impegnate in ambito sanitario e sportivo.

Il programma dettagliato è disponibile al link:

https://www.lionsclubvarese7laghi.it/vivilago-2025/