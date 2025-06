La festa dei diplomi all’asilo Frascoli di Gurone è una serata aperta a tutta la comunità

L’anno scolastico sta per terminare e non c’è momento più speciale ed emozionante per i bambini e per le loro famiglie della Festa dei diplomi, con il saluto ai più grandi, pronti a cominciare una nuova avventura alla scuola primaria. “I nostri bimbi sono cresciuti – scrive la coordinatrice della Scuola dell’infanzia Frascoli di Gurone – alcuni ci lasceranno per spiccare il volo e noi saremo lì per lasciar loro il nostro grande ricordo”.

L’appuntamento per i bambini e i loro cari, parenti ed amici, è per sabato 7 giugno alle ore 17, quando prenderà il via la Festa dei diplomi. Un momento di passaggio speciale che l’asilo vuole condividere con tutta la comunità.

La Festa infatti continua in serata con balli e sorprese: dalle 18.30 la scuola è aperta per chi avesse piacere, con dei buonissimi hamburger, patatine e beveraggi.

Si consiglia di comunicare alla segreteria della scuola le presenze.