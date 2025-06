La Filarmonica di Besozzo in concerto: debutta il poema sinfonico dedicato a Caravaggio

La Filarmonica di Besozzo è pronta a regalare al suo pubblico una serata di grande musica e forti emozioni. Il 21 giugno alle ore 20.45, nella suggestiva cornice del Chiostro del Comune di Besozzo, andrà in scena un concerto che unisce tradizione, contemporaneità e spettacolo. Un evento che, come ormai di consueto, si propone non solo come momento artistico, ma anche come occasione di incontro e condivisione per tutta la comunità.

A dirigere la serata saranno due figure di spicco: il Maestro Francesco Iannelli, alla guida stabile della Filarmonica, e come ospite d’onore il Maestro Salvatore Schembari, noto compositore e direttore siciliano. Proprio Schembari sarà protagonista di uno dei momenti più attesi della serata: la prima assoluta di Caravaggio, poema sinfonico ispirato alla vita e all’arte del grande pittore milanese Michelangelo Merisi.

Un’opera intensa, ricca di contrasti e suggestioni visive tradotte in musica, che porta sul palco una narrazione sonora potente e coinvolgente, in cui luce e ombra dialogano come sulla tela. Si potranno ascoltare i vari movimenti della sinfonia mentre verranno visualizzate le opere che ne hanno ispirato la composizione.

Il programma della serata in pillole

Vincenzo Bellini – Norma (arr. Franco Cesarini). La potenza del melodramma italiano rivive in questa trascrizione per banda, che conserva la nobiltà e la tensione dell’originale.

Salvatore Schembari – S.P.Q.R., poemetto sinfonico. Un brano travolgente che rievoca lo spirito e la maestosità dell’antica Roma.

Sergej Rachmaninov – Preludio op. 3, n. 2 (arr. Dario Bortolato). Il celebre brano pianistico trascritto per banda, un’esplosione di pathos e intensità emotiva.

Salvatore Schembari – Pezzo per trombone basso e banda. Con il M° Marco Taranto come solista, il trombone basso assume un ruolo protagonista in un brano di grande profondità espressiva.

Hans Zimmer – At World’s End, da Pirati dei Caraibi (arr. E. Rozendom). Le epiche sonorità cinematografiche prendono vita in un’avvincente versione per banda, ricca di dinamismo e impatto emotivo.

Arborata – Omaggio a Renzo (arr. S. De Palma). Un omaggio vivace a Renzo Arbore, figura iconica della cultura musicale italiana. Il brano racchiude alcune delle canzoni più celebri rese famose da Arbore, in un medley che fonde ironia, swing, ritmo e sentimento, riportando alla mente atmosfere leggere ma ricche di significato.

Un programma che darà grande soddisfazione al pubblico, capace di soddisfare gli appassionati più esigenti e di sorprendere anche il pubblico meno abituale. Il concerto del 21 giugno si preannuncia come uno degli eventi musicali più significativi della stagione.

L’ingresso è libero.