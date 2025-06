La forza del risparmio: le famiglie italiane oltre i 6.000 miliardi

È considerato un vero e proprio record: per la prima volta nel 2024 la ricchezza finanziaria delle famiglie italiane ha superato la soglia dei 6.000 miliardi di euro. Quasi il doppio del debito pubblico, che si attesta a 3025 miliardi di euro.

A certificarlo è uno studio della Fabi, il sindacato dei bancari, che evidenzia come in soli dodici mesi i patrimoni siano cresciuti di 249 miliardi (+4,3%), raggiungendo quota 6.030 miliardi.

Una cifra che confermando la centralità del risparmio nella cultura economica italiana. Se prendiamo come riferimento il 2019, cioè prima del Covid, l’incremento è ancora più rilevante: +1.367 miliardi (+30%).

Un balzo che testimonia non solo la resilienza delle famiglie durante e dopo la pandemia, ma anche la crescente propensione a diversificare gli investimenti.

I FONDI COMUNI TRAINANO LA CRESCITA

Sono stati soprattutto i fondi comuni a determinare questo salto. Solo negli ultimi dodici mesi anno hanno fatto registrare un aumento del 17,6%, arrivando a sfiorare gli 850 miliardi. Crescono anche i titoli di Stato e le obbligazioni: il loro valore è salito da 431 a 493 miliardi (+62 miliardi in un anno), complice il ritorno dei rendimenti e il successo delle emissioni retail.

Notevole anche il dato quinquennale: le obbligazioni sono aumentate dell’83,5% rispetto al 2019 (da 268 a 493 miliardi), mentre le azioni in portafoglio sono passate da 1.014 a 1.755 miliardi (+73%). Segnali evidenti di una maggiore esposizione ai mercati da parte dei risparmiatori, attratti da ritorni più interessanti.

SI RIVEDONO LE POLIZZE ASSICURATIVE

Dopo una fase incerta, le polizze assicurative che tornano a crescere e superano i 1.130 miliardi (+45 miliardi in un anno), mentre i conti correnti e i depositi segnano un aumento più contenuto (+1,02%), confermando una tendenza a impiegare maggiormente la liquidità.

Il segretario generale della Fabi, Lando Maria Sileoni, sottolinea come «il risparmio degli italiani sia un’ancora sociale da tutelare», fondamentale per la stabilità del Paese. Nonostante l’inflazione, le crisi geopolitiche e la volatilità dei mercati, le famiglie italiane continuano a puntare su obiettivi di lungo termine e rendimenti più alti, senza rinunciare alla prudenza.