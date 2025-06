“La Forza è Donna”: a Cairate quattro giorni di eventi dedicati alla prevenzione e alla salute

Dal 26 al 29 giugno torna a Cairate la manifestazione “La Forza è Donna”, iniziativa promossa dal Comune di Cairate con il patrocinio di Regione Lombardia, Provincia di Varese e Fondazione della Sostenibilità Sociale, in collaborazione con Caos – Centro Ascolto Operate al Seno e Fondazione Veronesi.

Anche quest’anno, la rassegna sarà dedicata al tema della prevenzione del tumore al seno, con un ricco programma di appuntamenti aperti alla cittadinanza, all’insegna della sensibilizzazione e della solidarietà.

Il programma

Giovedì 26 giugno

Alle 20.45, all’Auditorium di piazza Libertà, si terrà la serata inaugurale con il talk show “Donna & Salute”.

L’incontro vedrà la partecipazione di donne impegnate in vari ambiti — salute, cultura, lavoro, politica e società — che condivideranno esperienze e riflessioni. A moderare la serata sarà il giornalista Andrea Della Bella.

Venerdì 27 giugno

Alle 20.00, nel parco del Monastero di Cairate, si svolgerà il Gran galà “La Forza è Donna”, una cena di beneficenza a favore di Caos e della Fondazione Veronesi.

La quota di partecipazione parte da 60 euro, con prenotazione obbligatoria entro il 19 giugno all’Ufficio Istruzione e Cultura del Comune.

In caso di maltempo, l’evento sarà posticipato al 4 luglio.

Sabato 28 giugno

Dalle 9.00 alle 13.00, le cittadine di Cairate potranno partecipare all’Open day senologico, con visite gratuite su prenotazione presso il centro senologico, dedicate a promuovere la cultura della prevenzione.

Non è richiesto l’impegnativa medica né la presentazione di esami precedenti.

Domenica 29 giugno

Alle 9.30 prenderà il via una camminata aperta a tutti, con partenza e arrivo al Monastero di Cairate, su un percorso di circa 7 km.

La quota di iscrizione è di 5 euro, comprensiva di sacca per le donne e braccialetto per gli uomini.

Al termine della camminata verrà offerto un aperitivo a tutti i partecipanti. Il ricavato sarà devoluto all’Associazione Caos e alla Fondazione Veronesi.

Qui la locandina con i dettagli del programma