La gioia degli atleti, la soddisfazione dei dirigenti: Varese piace a tutti

Le emozioni descritte da Alice Codato, il racconto lucido della propria gara fatto da Gabriel Soares ma anche le parole soddisfatte di Giancarlo Giorgetti, Pierpaolo Frattini e Antonio Colamonici. Ecco i loro commenti raccolti alla Schiranna durante la Coppa del Mondo di canottaggio.

ALICE CODATO 1 – «Sicuramente non c’è solo un’emozione, non saprei descrivere bene, con una parola, questo momento – spiega la 21enne poliziotta di Oggiona con Santo Stefano – . Il fatto di avere vinto sul lago di casa mi dà molta gioia e molta forza per andare avanti: spero che questo sia solo l’inizio di un lungo percorso che ci porterà alle Olimpiadi di Los Angeles. Ora festeggerò con una grigliata in famiglia e una festa con gli amici».

ALICE CODATO 2 – «Abbiamo rispettato il piano gara che volevamo impostare, ovvero guardare solo a noi stesse e provare a fare la nostra miglior gara. Fatto questo poi, il risultato sarebbe stata la conseguenza».

GABRIEL SOARES 1 – «Ho una compagno nuovo, Niels Torre, e ho appena iniziato a gareggiare con i senior dopo tanti anni di pesi leggeri quindi ogni gara ci dà fiducia, ci permette di imparare qualcosa e conoscerci meglio. L’argento vale tantissimo e fa piacere averlo conquistato davanti a tanto tifo che ci ha dato quell’energia in più per resistere al ritorno della Nuova Zelanda. Ora ripartiremo a lavorare per i Mondiali di Shangai».

GABRIEL SOARES 2 – «Abbiamo tenuto nostro ritmo per tutta la gara: abbiamo un aerobico altissimo da buoni ex pesi leggeri e ma anche una partenza e una chiusura di gara molto esplosive. Con queste nostre capacità riusciamo a fare, delle belle gare e riusciamo a divertirci».

GIANCARLO GIORGETTI 1 – «Il canottaggio è la disciplina sportiva che più si adatta all’ecosistema del nostro lago che è per certi versi fragile ma ha tanto da offrire. Quest’oggi abbiamo vissuto la solita bella giornata per Varese e per lo sport di Varese, la miglior vetrina possibile per sviluppare sempre più un “turismo intelligente”».

GIANCARLO GIORGETTI 2 – «La Schiranna porta anche bene alla nostra nazionale che ha ottenuto risultati importanti. Il Mondiale assoluto? Certo, la concorrenza di Lucerna è sempre importante ma non dobbiamo mai mollare e pensare che, prima o poi, lo avremo».

PIERPAOLO FRATTINI – «Il mio pensiero e il mio grazie va a tutte quelle persone che hanno reso possibile organizzare un evento di questa caratura per l’ennesima volta. Ogni anno cerchiamo di aggiungere qualcosa per continuare a crescere e i complimenti di World Rowing e delle nazionali ci danno grande soddisfazione».

ANTONIO COLAMONICI (d.t. Italia) – «Il mio bilancio non si lega al numero delle medaglie conquistate ma alla verifica del cammino della nostra Nazionale e qui a Varese la prestazione di tutta la squadra è stata buona. Gli impegni sono stati molto ravvicinati e, per tal ragione, hanno certamente messo alla prova la preparazione. Ho visto grande dedizione e applicazione da parte di tutti».

ANTONIO COLAMONICI 2 – «Lo spirito è quello giusto e accomuna tutti quanti nella volontà di migliorarsi. Ringrazio il pubblico di Varese per la spinta data alla squadra con un tifo davvero molto caloroso».

LA COPPA DEL MONDO SU VARESENEWS

