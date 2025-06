La Giro Next Gen 2025 arriva nel Saronnese, le strade chiuse a Saronno, Gerenzano e Cislago

In occasione del passaggio della seconda tappa della corsa ciclistica Giro Next Gen – il Giro d’Italia degli under 23 – la nella giornata di oggi, lunedì 16 giugno, sono previste importanti modifiche alla viabilità nella città di Saronno, a Gerenzano e Cislago. Le variazioni a Saronno avranno inizio a partire dalle 11 circa e interesseranno in particolare viale Europa e viale Lazzaroni, che verranno chiusi sia al traffico veicolare sia a quello pedonale per consentire il regolare svolgimento della manifestazione ciclistica.

I principali cambiamenti alla circolazione a Saronno

Durante l’intero periodo della chiusura saranno in vigore le seguenti misure:

Divieto di sosta con rimozione forzata lungo tutto il tratto di Viale Europa e Viale Lazzaroni.

Chiusura delle strade laterali che confluiscono su Viale Europa e Viale Lazzaroni: queste vie diventeranno a fondo chiuso.

Interdizione delle rampe autostradali A9, sia in ingresso sia in uscita, in corrispondenza dell’area interessata.

Chiusura degli accessi a supermercati, negozi e centri commerciali presenti lungo Viale Europa e Viale Lazzaroni.

Modifiche alle linee di trasporto extraurbano, che subiranno deviazioni o limitazioni.

L’Amministrazione comunale invita i cittadini a prestare massima attenzione alla segnaletica temporanea e a organizzare per tempo gli eventuali spostamenti, per ridurre al minimo i disagi. Si consiglia inoltre di evitare l’utilizzo delle vie interessate dalla manifestazione e di seguire gli aggiornamenti forniti dai canali ufficiali del Comune di Saronno.

La corsa a Gerenzano

A Gerenzano il passaggio della corsa è in programma tra le 10,30 e le 13. Il percorso interessato prevede il passaggio della carovana, proveniente da Saronno, lungo la iva Clerici, in direzione Cislago, in un orario compreso tra le 10:30 e le ore 13:00.

È prevista, pertanto, la chiusura del tratto interessato con totale interdizione al traffico veicolare come da. Ulteriori informazioni sul sito del Comune (Ordinanza n. 75 del 23/05/2025).

La corsa a Cislago

Il percorso a Cislago prevede il passaggio del giro, proveniente da Saronno, lungo la Via Cesare Battisti, in un orario compreso tra le ore 12.00 e le 13.00.

È prevista, pertanto, la chiusura del tratto di via C. Battisti – SP 233 (dall’intersezione con il confine territoriale con il Comune di Turate, alla rotatoria SP 21 di via Papa Giovanni XXIII, in direzione Mozzate), con totale interdizione al traffico veicolare dalle ore 12.00 circa, fino a fine passaggio gara ciclistica.

Inoltre, come da ordinanza nr. 22 del 19/05/2025 è previsto il divieto di sosta, con rimozione forzata, dalle ore 10:30 del 16 giugno, fino alla conclusione dell’evento.