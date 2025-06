La Liuc “sposa” il motociclismo: accordo con il team Level Up-MTA

Un evento interessante e ricco di prospettive quello che si è svolto alla LIUC – Università Cattaneo di Castellanza dove il rombo dei motori ha incontrato l’energia delle idee in un’inedita sinergia tra accademia e motorsport. La giornata ha visto l’inaugurazione del nuovo sito web del team Level Up-MTA, impegnato nel Campionato del Mondo di Moto3 e ha anche segnato l’avvio di un percorso che guarda al futuro, alla formazione e all’impresa.

Il cuore pulsante dell’evento “DoubleReady” è stato il confronto tra mondo accademico, sportivo e aziendale, un panel che ha dato vita a una riflessione sulla rilevanza educativa e professionale dello sport agonistico. Un messaggio chiaro: lo sport, e il motorsport in particolare, non è solo una competizione, ma una vera e propria scuola di vita. Dalla gestione dello stress alla cultura del lavoro di squadra, dalla resilienza mentale alle soft skill, queste competenze sono oggi più che mai cruciali per formare i leader del futuro, sia in pista che nel mondo dell’impresa.

“DoubleReady” non si è limitato a essere un evento di presentazione di un sito web, ma è stato un vero e proprio pit-stop strategico in cui si è parlato di come sport, accademia e impresa possano unirsi per costruire un futuro più solido e innovativo. La giornata ha visto anche la firma di un protocollo d’intesa tra il team Level Up, LIUC e LIUC Sport, segnando l’inizio di una partnership che darà vita a un laboratorio permanente di esperienze e competenze, dove il talento dei giovani potrà trovare spazio, guida e direzione.

Il messaggio che ha caratterizzato l’evento è stato chiaro: investire nello sport giovanile significa investire nei leader di domani, in una visione che unisce passione, metodo e visione condivisa. Alla LIUC, infatti, non si è solo presentato un sito web, ma si è acceso un motore culturale che guarda allo sport come una leva strategica per il futuro, costruita curva dopo curva con determinazione e impegno.

La collaborazione tra università e motorsport si traduce in opportunità concrete per studenti, piloti, manager e aziende, con un modello formativo integrato che punta a sviluppare competenze multidimensionali in un ambiente che premia tanto la teoria quanto la pratica. Un’accelerazione culturale che dimostra come lo sport, e il motorsport in particolare, possieda un enorme potenziale formativo, che va oltre il semplice intrattenimento.