La maglia per Librizzi e la conferma di Assui: è la Openjobmetis degli “enfants du pays”

La Pallacanestro Varese riparte dai suoi due enfant du pays, i ragazzi cresciuti in casa e portati a essere giocatori importanti nella squadra di Serie A. Uno è addirittura divenuto capitano, Matteo Librizzi, l’altro si appresta al secondo anno “vero” tra i grandi con tanto potenziale e confini ancora da scoprire, Elisee Assui.

Certo, ora l’attenzione di tutti i tifosi si sposta sul mercato straniero (e sulla certezza di confermare anche Davide Alviti), ma è bello dopo tante porte girevoli (l’ultima ha riguardato Ethan Esposito, andato ufficialmente a Brindisi con Varese che lo aveva firmato a cifre… da titolare…) poter mettere nero su bianco la presenza in squadra di due giocatori nati e cresciuti in città. E consolidatisi con l’esperienza con la formazione di Serie B.

Per Librizzi c’è anche l’onore di una maglietta speciale, realizzata in tiratura limitata da Il Basket Siamo Noi con un “Libro” in versione fumetto e il numero 13 sulla schiena. Nella speranza che la sua permanenza duri più di quella di Nico Mannion, che aveva ricevuto gradi di capitano e t-shirt dedicata salvo salutare la compagnia alla prima occasione per finire a non vincere nulla (per quest’anno) a Milano.

Le magliette “Capitan Varese” in 25o esemplari sono disponibili al costo di 25 euro, possono essere prenotate compilando un modulo online (QUI); il ricavato servirà a sostenere “Il basket siamo noi” che come ogni anno ha attivato il proprio punti informazioni e rinnovi al palazzetto durante la campagna abbonamenti. Una campagna che nella prima giornata ha visto 201 tessere sottoscritte “di persona” (il conteggio online sarà comunicato in seguito): il 10% circa del totale dello scorso anno.

Non ha una maglia dedicata ma – attraverso un post sui canali social propri e del club – anche Elisee Assui ha annunciato in via ufficiale la permanenza a Varese che, comunque, era certa da una settimana esatta (QUI il nostro articolo con la notizia). Una situazione che ha di fatto “liberato” Esposito il cui impiego sarebbe stato limitato dalla presenza nel ruolo di “Big Eli” e di Alviti. Cui ora bisognerà affiancare un’ala e un pivot stranieri adatti alla squadra e al gioco di Kastritis.