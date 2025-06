La messa al Pian delle Noci di Orino per rendere omaggio alla Montagna

Il prossimo 8 giugno, a 700 metri di altitudine, immersi nel verde della natura incontaminata, si terrà una messa dedicata a tutti gli appassionati della montagna, dagli escursionisti ai trail runners, nel cuore del Campo dei Fiori e più precisamente nella località Pian delle Noci ad Orino.

Questo evento rappresenta un’occasione unica per unirsi nella celebrazione della natura e della comunità.

Sarà anche l’occasione per benedire la croce piantata in occasione del Giubileo del 2000.

Come raggiungere il Pian delle Noci

Il Pian delle Noci è facilmente accessibile con una passeggiata di circa 30 minuti, partendo dalla piazza del paese di Orino (foto sotto). Lungo il cammino, si possono ammirare imponenti querce e faggi secolari che rendono il percorso ancora più suggestivo. In considerazione della comodità degli ospiti, Orino offre numerose opzioni di parcheggio.

Per chi lo desidera, appuntamento in piazza ad Orino alle ore 9.30 per essere accompagnati da una guida locale.

Per chi poi vuole fermarsi per pranzo, può optare per la “Locanda di matt” (direttamente in piazza) o per il bar “Toposport” presso il centro sportivo.

Informazioni sull’evento e gustosi rinfreschi

La messa avrà inizio alle ore 10.30 e sarà officiata da don Silvio Bernasconi, vicario delle parrocchie di Azzio, Orino e Comacchio. Il coro “Amici Miei” di Calcinate del Pesce contribuirà a rendere quell’ora ancora più speciale. Al termine della messa, i partecipanti sono invitati a gustare un rinfresco preparato dall’Associazione Amici della Montagna di Orino, un’iniziativa per celebrare l’amicizia tra gli amanti della montagna.