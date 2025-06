Buongiorno a tutta la redazione di Varese news, in un mondo di lamentele, di cose che non vanno bene, di critiche negative , di brutte recensioni verso tutto e tutti, oggi vorrei portare il mio ringraziamento, le mie recensioni positive, la mia riconoscenza verso la scuola primaria Medaglie d’oro di Corgeno(Va), dove mio figlio ha trascorso cinque meravigliosi anni scolastici. Ringrazio anticipatamente se mi darete voce. Con stima, Enza

Gentili Insegnanti di classe quinta della scuola primaria Medaglie d’oro di Corgeno,

Vorrei esprimere la mia più sincera riconoscenza per il lavoro straordinario che avete svolto durante i cinque anni delle elementari. La vostra dedizione, la vostra pazienza , il vostro impegno e la vostra passione hanno reso l’apprendimento un’esperienza gioiosa e stimolante per la classe.

Grazie per aver trasmesso non solo conoscenze, ma anche valori importanti come la curiosità, la condivisione, il rispetto della diversità e la responsabilità. Siete stati un esempio, una fonte di ispirazione, uno stimolo.

Vi ringrazio per tutto il tempo e l’energia che avete investito aiutando i ragazzi a scoprire le loro potenzialità , ad accettare i loro limiti, e a superare sfide e paure. Siete stati fondamentali nel loro percorso di crescita.

Vorrei spendere due parole anche per ringraziare i collaboratori scolastici, il vostro lavoro, spesso silenzioso, non è passato di certo inosservato, avete reso la scuola un posto pulito, accogliente, e questo è importante.

Un abbraccio alle mie colleghe: Sonia e Rosalba, che tra un primo ed un secondo hanno servito insieme a me un sorriso a insegnanti e ragazzi che non nutrirà la pancia, ma sono certa, avrà fatto bene al cuore.

Un grande abbraccio va a tutti i genitori, ci siamo scambiati opinioni, consigli, esperienze , ci siamo aiutati, supportati.

Grazie al Comitato dei genitori di Corgeno, per le iniziative svolte, gli eventi, le feste ed i progetti realizzati, il supporto, la voglia di fare, l’allegria messa in ogni cosa fatta per la nostra scuola.

Ai compagni di mio figlio auguro un’estate spensierata, divertente, scoppiettante.

Avete costruito, negli anni, rapporti e ricordi che rimarranno preziosi nel cuore di ognuno di voi.

Buona vita, con affetto

Enza