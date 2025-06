La minoranza di centrodestra a Varese contro il “boicottaggio” delle commissioni : “un mezzo per non dare risposte”

In una nota congiunta, le forze politiche di centrodestra in consiglio comunale a Varese hanno voluto stigmatizzare l’atteggiamento della maggioranza di centrosinistra, che nelle ultime due commissioni consiliari ha disertato le sedute: «Come minoranza avevamo chiesto due commissioni su due tematiche molto importanti e sentite in città, come quella della sicurezza e del decoro, e quella degli alloggi popolari del Comune – Spiega la nota – Nel pieno rispetto del Regolamento, e senza alcun intento polemico, ma solo per approfondire alcune questioni su cui molti cittadini ci sollecitano».

Alla prima riunione, erano presenti anche gli esponenti delle associazioni di categoria del commercio varesino, ma ciò nonostante i consiglieri di maggioranza non si sono presentati e hanno fatto mancare il numero legale. «La maggioranza – continua il comunicato – eterodiretta da Galimberti, ci ricorda molto quel passato (di ormai un secolo fa) che tanto spesso criticano ma altrettanto spesso imitano: compressione dei diritti della minoranza, uso a proprio piacimento di norme e regolamenti, imposizione di ciò che si può e non si può fare in Aula, assenza di confronto democratico».

La conclusione dei consiglieri del centrodestra varesino è dura: «La sensazione è che questi comportamenti siano dovuti al collasso dell’attività politica e amministrativa del centrosinistra, dopo nove anni di governo cittadino, e quindi utilizzino qualsiasi mezzo per scappare dalle loro incapacità e non dare risposte ai varesini e a chi li rappresenta».

A firmare il testo congiuntamente i gruppi consiliari di minoranza a Varese: Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia, Varese Ideale, Per una grande Varese.