La musica invade l’estate a Nocco di Gignese (VCO) e in calendario c’è anche la bustocca Mamo’s Band

Cinque eventi speciali, da sabato 5 luglio a venerdì 29 agosto, per portare tanta buona musica in un piccolo e delizioso borgo situato alle pendici del Mottarone, meta prediletta di tantissimi villeggianti provenienti anche dal Varesotto.

E l’evento di chiusura porterà la firma di un gruppo musicale made in Busto Arsizio: la Mamo’s Band.

È partito infatti il contro alla rovescia per la prima e attesa edizione della Rassegna musicale di Nocco, frazione della famosa Gignese, in provincia di Verbania Cusio Ossola, che si prepara a vivere un’estate particolarissima. Lo farà offrendo un programma artistico di spessore ai suoi 65 abitanti, ai 300 villeggianti che la popolano nei mesi più caldi e a tutti coloro che vorranno scoprirla nel corso delle serate di animazione.

Anche perché, oltre ai concerti, Nocco è pronta ad offrire agli spettatori una visita al suo affasciante centro storico, con la chiesa di San Stefano, l’antica scalinata e l’oratorio. Proprio queste saranno le location dei concerti, affacciandosi su uno scenario collinare del Vergante, tra il Lago Maggiore e il Mottarone, a 676 metri sul livello del mare.

A organizzare la Rassegna musicale Nocchese sono i soci fondatori e i volontari dell’Oratorio Santo Stefano Anspi, un’associazione nata nel 2004 proprio per animare il piccolo borgo del Vco con proposte di qualità. Il tutto condito da un grandissimo entusiasmo. Anime di questa straordinaria iniziativa sono Ofelia Filip, Gianluigi Girardi e Renato Portinaro.

Il primo dei cinque appuntamenti – tutti fissati per le 21 e tutti a ingresso gratuito – si terrà sabato 5 luglio, con il decimino Domino Brass, un concerto per ottoni e percussioni capace di regalare grandi suggestioni. Sabato 19 sarà poi la volta del quartetto di flauti Prisma, mentre domenica 27 toccherà al Corpo Musicale del Mottarone.

Due, invece, gli eventi messi in calendario per il mese di agosto: domenica 3 saranno protagoniste le due trombe e l’organo che compongono The Baroque Trio, invece venerdì 29 gran finale con la Mamo’s Band, formazione di matrice bustocca, capitanata dall’eclettico cantastorie Massimo “Mamo” Pedrani (che ha eletto da tempo Gignese a sua casa prediletta) con Carmine Iorio e la magnifica voce di Irene Serra.

La Mamo’s Band è un collettivo molto noto nel Varesotto e in tutto il Nord Italia, perché si tratta di un gruppo di artisti che fanno parte della scena musicale da tanto tempo. Sarà il loro l’ultimo di cinque eventi diversi ma pronti a richiamare molto pubblico, lanciando una manifestazione che vuole diventare un punto fermo dell’estate nocchese.