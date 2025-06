“La Notte dei Tre Leoni” aprirà l’estate di Somma Lombardo fra musica, sport, socialità e condivisione

Un mese di luglio caldo ma ricco di eventi pensati per soddisfare le esigenze di un pubblico il più eterogeneo possibile e di creare intrattenimento di qualità per quanti saranno in città. Questo in estrema sintesi il concetto alla base del programma di eventi voluti dall’amministrazione comunale per la prossima estate a partire da sabato 5 luglio, con il rinnovato appuntamento de La Notte Bianca e la novità assoluta de la Notte dello Sport.

«Torna un evento che piace ai sommesi e non solo, e torna con un tema interessantissimo. Un salto nel medioevo per “La Notte dei Tre Leoni”, che per una notte farà tornare Somma Lombardo indietro nel tempo, al Medioevo quando il Castello, dame e cavalieri erano protagonisti in città» con queste parole Francesco Calò, assessore alle Attività economiche e al Turismo anticipa i contenuti della notte bianca, animata come sempre dai commercianti dell’associazione “La Somma di Noi” in programma il prossimo 5 luglio.

Musica e giovani, un connubio perfetto quello che animerà un altro weekend a Somma Lombardo con un concerto tributo agli 883 e ancora tanta musica con una serata karaoke per un salto negli anni ’90.

«Stiamo assistendo ad una profonda operazione nostalgia legata agli anni ’90 in molti settori e la musica non è da meno – spiega Donata Valenti, assessora a Istruzione e Cultura – per questo abbiamo scelto una serata tributo a una delle band più amate e transgenerazionali degli ultimi 30 anni, gli 883 e un sempreverde come il karaoke nella formula resa famosa da Fiorello».

Infine, Somma Lombardo è città di sport, per questo motivo l’ultimo sabato di luglio arriva per la prima volta in città “La notte dello Sport”, un’occasione per conoscere da vicino le realtà associative sportive della città e scoprire le loro proposte per bambini e adulti.

Gli eventi già in programma

5 luglio – Notte Bianca – La notte dei tre Leoni

6 luglio – “Corpo Estraneo” in concerto (tributo ai Nomadi)

11 luglio – “Radio 88.3” in concerto (tributo agli 883)

13 luglio – Serata Karaoke

26 luglio – La notte dello Sport