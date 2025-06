La nuova sala di registrazione del Liceo Manzoni di Varese dà voce al talento degli studenti

Con la conclusione dei lavori avvenuta a febbraio, l’aula magna del Liceo “Manzoni” di Varese ha cambiato volto: da semplice spazio scolastico è diventata una moderna sala di registrazione, grazie ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Il progetto rappresenta un importante passo avanti nell’ampliamento delle infrastrutture scolastiche dedicate alla musica e all’espressione artistica.

I primi frutti di questa trasformazione sono già visibili: due video musicali, entrambi registrati e filmati live, sono stati realizzati all’interno del Progetto Jazz, iniziativa finanziata dalla Regione Lombardia e inserita da tre anni nell’offerta formativa del liceo.

Un omaggio ai Pink Floyd

Il primo video è una reinterpretazione di The Great Gig in the Sky dei Pink Floyd. Si tratta di un piano sequenza unico che mette in luce le voci potenti e coinvolgenti di Carolina Gattoni e Serena Panfiglio, studentesse dell’ultimo anno. La performance cattura tutta l’intensità emotiva del brano, sottolineando la qualità artistica raggiunta dagli allievi.

L’orchestra del Manzoni sulle note di Dinah Washington

Il secondo brano eseguito è You’re Crying di Dinah Washington, una raffinata composizione jazzistica per voce, sax solista e orchestra di fiati. In questo caso, a distinguersi sono Eva Bagutti, voce solista, e Riccardo Schiavo al sax tenore. L’orchestra di fiati del Liceo Manzoni è stata diretta per l’occasione dal maestro Adriano Barbieri, offrendo un’esecuzione di grande eleganza e maturità interpretativa.

Una scuola che investe nella creatività

Le due produzioni testimoniano l’efficacia dell’investimento nella didattica musicale e il valore delle collaborazioni istituzionali. Il Liceo Manzoni si conferma così non solo come luogo di formazione tradizionale, ma anche come spazio di sperimentazione culturale, capace di valorizzare le competenze artistiche degli studenti attraverso strutture all’avanguardia e progetti didattici innovativi.