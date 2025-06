La Osa Saronno sfiora la promozione nella finale di La Spezia ma porta a casa punti e medaglie

Finale con un retrogusto un po’ amaro quella che ha visto la OSA Saronno Libertas, nello scorso fine settimana, protagonista a La Spezia dei Campionati di Società Assoluti A Bronzo. Solo due punti, infatti, hanno separato i ragazzi di Saronno dal 4° posto finale e dalla conseguente promozione nella categoria Argento, che avrebbe portato la OSA tra le 24 società più importanti d’Italia. «Due punti che vogliono dire decimi di secondo, centimetri, qualche assenza importante o infortunio da smaltire – dicono i responsabili della società – Il 5° posto, comunque, è frutto di un gruppo che ormai da anni ha alzato il proprio livello di competitività, arrivando a giocarsela con altre società dal blasone importante».

E importanti sono state anche diverse prestazioni in questo fine settimana spezzino, a cominciare dai primi posti di Alessandro Carugati nei 110 h (14.72) e dell’inossidabile staffetta 4×100, che pur in formazione diversa dal solito ha vinto l’oro con 40.98, portando a casa 12 punti grazie a Sala/Trento/Tenorio/Antonietti. Benissimo anche i secondi posti di Filippo Migliano nel martello (58,38) e di Alessandro Di Gregorio nell’alto con un ragguardevole 2,06. Alessandro, sceso dall’aereo dagli Stati Uniti e catapultato in pista, è poi arrivato 4° anche nel salto triplo (14,47), così come Mattia Antonietti nei 200 (21.66).

Vicini al podio con il 5° posto anche Emanuele Trento nei 100 (10.86), Jacopo Risi nei 3000 siepi (9:12.63), la 4×400 Costalunga/Verzì/Antonietti/Carugati (3:18.53) e Diego Raso nella 5 km di marcia (22:41.47), in prestito da Bovisio Masciago. Sesti invece si sono classificati l’Allievo Mattia Lucioni nel salto con l’asta (4,40), Lorenzo Bruschi nel giavellotto (61,92) e Alessandro Carugati nei 400 h (54.80). A completare la squadra, Salvatore Verzì nei 400 (49.53), Matteo Massironi nel disco (35,03), Francesco Borroni nel lungo (6,35 da Allievo), di nuovo Filippo Migliano nel peso (12,58), Giorgio Pozzi negli 800 (1:59.49), Marco Ronzoni nei 1500 (4:26.07) e Mirko Partenope nei 5000 (16:04.47).