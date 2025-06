La Pallacanestro Cantù ritorna in Serie A (grazie a due varesini)

Sarà la Pallacanestro Cantù la 16a squadra della prossima Serie A. Il verdetto è arrivato dopo la terza partita di finale in A2, vinta 85-80 dalla formazione brianzola che aveva già espugnato per due volte il palasport della città romagnola.

Dopo quattro stagioni quindi l’Acqua San Bernardo riesce a tornare nel massimo campionato portando così a cinque il numero di squadre lombarde (con Brescia, Milano, Varese e Cremona in ordine di classifica).

La squadra di coach Nicola Brienza (per lui rivincita personale dopo l’assurdo siluramento di Pistoia) ha ampiamente meritato di vincere la serie finale, anche se sull’epilogo di Gara3 pesa una clamorosa indecisione arbitrale a una dozzina di secondi dalla fine, con Marini (di Rimini) fermato con le cattive da Riisma senza che i fischietti intervenissero. A seguire l’allenatore romagnolo Dell’Agnello è stato espulso per le continue proteste. Peccato perché, come detto, i brianzoli avrebbero meritato senza questo finale.

Tra i protagonisti della risalita canturina ci sono anche due varesini, uno di nascita e uno di adozione. Il primo è Matteo Piccoli, poco appariscente in attacco ma determinante in difesa e già protagonista della promozione di Cremona due anni fa; il secondo è Andrea De Nicolao che è stato monumentale anche in attacco nei momenti cruciali di Gara3. In rosa Cantù ha azzurri di ieri (Baldi Rossi, Moraschini) e di oggi (Basile) oltre a stranieri molto forti come McGee e Hogue e all’altro ex varesino Okeke.

Dall’anno prossimo, quindi, torna il derby più atteso anche per i tifosi varesini che manca dal 2020-21 in pieno covid-basket: quell’anno la Openjobmetis perse entrambe le partite ma si rifece salvandosi per il rotto della cuffia ai danni proprio di Cantù.