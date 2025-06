La piccola Lianna non ha tempo da perdere e nasce in casa a Cassano Magnago

Era domenica 22 giugno, dopo l’ora di pranzo, quando Cristina comincia a sentire delle contrazioni al pancione. «Ma erano contrazioni irregolari e non dolorose – ricorda -, quindi non ci siamo preoccupati. Eravamo solo felici che qualcosa si stesse muovendo e che a breve avremmo conosciuto la nostra bimba». Insieme a lei c’era Jonathan, il suo partner e papà di Brian, il loro figlio di undici anni.

La situazione cambia verso sera, quando le contrazioni si fanno più dolorose e dopo una doccia diventano regolari, una ogni due minuti. «A questo punto ci siamo spaventati – continua Cristina – e decidiamo di preparare tutto per andare in ospedale. In pochi minuti però la situazione cambia ancora e arriva il bisogno di spingere. Chiamiamo l’ambulanza e l’auto medica».

I soccorsi, però, non arrivano in tempo. Nel giro di pochi minuti, mamma Cristina e papà Jonathan stavano già stringendo fra le braccia la loro piccola Lianna. «Il fratellone Brian che non era in casa – racconta Cristina -, è felicissimo dell’arrivo della sua sorellina, che si è dimostrata già bella tosta».

La bimba pesa 3 kg e 400, mamma e bimba stanno benissimo, «È stato tutto molto veloce e imprevisto – spiega Cristina -, ma estremamente potente e naturale. Papà Jonathan è stato un supporto continuo e questa esperienza rimarrà per sempre un ricordo un po’ surreale per la nostra famiglia».