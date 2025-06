La Polizia Locale di Gallarate si trasferirà in Villa Marelli

La Polizia Locale di Gallarate avrà la sua nuova sede in Villa Marelli (già Borgomaneri), nel quartiere Liberty” tra via Dante e via Volta.

È la scelta formalizzata dal Comune di Gallarate, che nei mesi scorsi aveva valutato un’altra alternativa. Il comando lascerà l’attuale edificio di via Ferraris, che pare interessi ad Alfa srl – il gestore unico del ciclo dell’acqua della provincia di Varese – per ampliare la sua sede centrale.

Nei mesi scorsi erano stati fatti studi su Villa Marelli e sulla sede ex Gam di viale Milano, nell’edificio che comprende anche Commissariato di Pubblica Sicurezza (la Polizia di Stato) e sede del tribunale – Giudice di pace.

L’approfondimento affidato all’architetto Silvia De Risi.

L’adattamento della villa – risalente al 1908 e progettata dallo studio Tenconi&Moroni – costerà complessivamente 50.625,12 euro.

«La Polizia Locale e la sicurezza sono da sempre una priorità per questa amministrazione» commenta l’assessore Germano Dall’Igna. «Con orgoglio mi sono adoperato per destinare una nuova sede prestigiosa ai nostri uomini e donne in divisa. Villa Marelli sicuramente è una scelta strategica, nel cuore della nostra città. Ringrazio l’amministrazione e il Sindaco per l’attenzione dimostrata al settore che ho l’onore di rappresentare».

La scelta di via Volta è tra l’altro anche in linea con una distribuzione “geografica” delle forze di polizia in città, con Polizia di Stato in centro verso Sud-Est, Carabinieri a Sud-Ovest, Polizia Locale a Ovest e Finanza a Nord.