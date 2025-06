La “Porta dell’estate” colora il lungolago di Varano Borghi

A Varano Borghi, nel parco affacciato sul Lago di Comabbio, è apparsa la Porta dell’estate: l’istallazione realizzata da un gruppo di volontarie per stupire e incuriosire i visitatori a spasso lungo la pista ciclopedonale.

Dove vedere la Porta dell’Estate

Decorata con papaveri, spighe, farfalle e libellule, la Porta dell’estate è un turbinio di colori dedicato alla bella stagione e all’esplosione della vita. «La porta – spiegano le volontarie che l’hanno realizzata – è un invito a fermarsi, prendersi un attimo di pausa e godersi il momento in cui comincia un nuovo ciclo naturale».

La Porta dell’estate si trova al parco comunale di Varano Borghi, accanto a Viale repubblica. L’opera è posizionata a pochi passi dal Lago di Comabbio, ed è facilmente raggiungibile anche a piedi o in bicicletta grazie alla pista ciclopedonale. Nello stesso parco, si trova anche la big bench.

Le volontarie della creatività

“Belle belle, ma solo a colpo d’occhio” è il nome che le volontarie hanno scelto per il proprio gruppo: una squadra composta da una decina di donne di Varano Borghi, che vogliono rendere il loro paese un po’ più colorato.

La Porta dell’estate non è la loro prima creazione. Le volontarie si erano infatti già rimboccate le maniche in altre occasioni, come ad esempio per le decorazioni natalizie e – sempre al parco sul lago di Varano – con la realizzazione delle istallazioni in occasione di San Valentino.