“La prevenzione costa meno”: dopo l’incidente a un ciclista a Varese Fiab sollecita il completamento del piano per la mobilità al Montello

(Foto di repertorio)

Nei giorni scorsi un ciclista è stato investito ciclista è stato investito all’incrocio tra via Montello e via Guercino, nel quartiere Montello a Varese. Secondo quanto riportato, l’automobilista, proveniente da via Montello, avrebbe svoltato a sinistra in via Guercino tagliando la strada al ciclista. Fortunatamente, l’incidente non ha avuto conseguenze gravi.

Leonardo Savelli, presidente di Fiab Ciclocittà Varese, ha commentato l’accaduto sottolineando come l’episodio evidenzi alcune lacune nella sicurezza stradale della zona. «Per fortuna non è successo l’irreparabile – afferma Savelli – ma c’è da rammentare che un progetto, vincitore di un bando comunale a favore della mobilità attiva nel Quartiere Montello, rimane inspiegabilmente realizzato per solamente un terzo».

Il riferimento è a un progetto che avrebbe dovuto garantire una maggiore sicurezza a pedoni e ciclisti, ma che finora ha visto la realizzazione soltanto del tratto ciclopedonale da via Marzorati a via Crispi. «Resta da sistemare – prosegue Savelli – il tratto da via Montello a via Aguggiari e da rendere zona 30 la via Guercino, assolutamente priva, peraltro, di marciapiede».

Per l’associazione Fiab, è fondamentale che il Comune riprenda in mano il progetto e lo porti a compimento. «Auspichiamo – conclude Savelli – che il Comune, magari sollecitato dal Consiglio di Quartiere 9, si adoperi per completare il progetto da esso stesso premiato, per migliorare la sicurezza di pedoni e ciclisti che transitano nel quartiere Montello. La prevenzione costa meno rispetto alle conseguenze delle collisioni stradali».