La provincia di Varese nomina il nuovo presidente e il collegio dei revisori dei conti

Durante il Consiglio Provinciale è stata formalizzata la nomina del Presidente e dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti della Provincia di Varese per il triennio 2025-2028.

A seguito del sorteggio pubblico effettuato dalla Prefettura di Varese, in data 15 maggio 2025 tramite il sistema informatico del Ministero dell’Interno, sono stati individuati due nominativi tra quelli iscritti all’elenco nazionale dei Revisori dei Conti degli enti locali, riferiti alla fascia di appartenenza dell’Ente.

I professionisti estratti e che hanno comunicato la loro disponibilità ad accettare la nomina sono il Dott. Giampaolo Moretti e il Dott. Fabio Garrini.

Il Consiglio ha poi proceduto alla votazione per l’elezione del Presidente del Collegio. Dopo una valutazione dei curricula dei candidati, è stato eletto il Dott. Gaspari Ugo Venanzio.

Il nuovo Collegio dei Revisori dei Conti della Provincia di Varese sarà così composto: Gaspari Ugo Venanzio (Presidente), Giampaolo Moretti e Fabio Garrini.

“Esprimiamo piena soddisfazione per la nomina di un Collegio qualificato che potrà garantire la corretta gestione finanziaria dell’Ente, in linea con le normative vigenti – ha dichiarato il consigliere delegato al Bilancio, Mattia Premazzi – La qualità dei professionisti coinvolti ci consentono di guardare con serenità ai prossimi tre anni, consapevoli di guidare un Ente che agisce con serietà e in conformità alle disposizioni legali”.

Il Collegio entrerà in carica ufficialmente dal 4 luglio 2025 e resterà operativo fino al 2028.