La provincia di Varese sostenibile e solidale: nasce la CER Malpensa Insubria e si apre a tutto il territorio

Si allarga la CER nata per volontà della Camera di Commercio di Varese e il Comune di Busto. La CER Malpensa Fiere diventa “Malpensa Insubria CER” accogliendo nuovi enti pubblici e realtà associative per servire un territorio sempre maggiore.

Nella nuova realtà, che valorizza l’autoproduzione e lo scambio di energia da fonti rinnovabili, entrano a far parte il Comune di Varese, la Provincia, l’Università dell’Insubria così come altre comunità già formate che hanno deciso di unirsi in uno sforzo congiunto provinciale, ad esempio la CER Castelseprio.

La Malpensa Insubria CER

A spiegare il cambio di passo è il presidente della Camera di Commercio Mauro Vitiello: «Le prime adesioni sono giunte immediatamente dall’Università dell’Insubria e dal Comune di Varese, che hanno colto la valenza di questo che vuole essere un passaggio importante, le cui ricadute positive si riverbereranno in un vantaggio per imprese e cittadini. Non solo, perché anche la stessa Provincia di Varese e i Comuni di Arcisate e Induno Olona hanno annunciato la volontà di entrare in questa associazione riconosciuta. Altri enti ci hanno, poi, già chiesto informazioni: noi siamo pronti ad aprirci a chiunque voglia mettersi in gioco per favorire la transizione energetica».

Un quadro normativo più chiaro e stabile

Grazie a un quadro normativo più chiaro e stabile, come ha sottolineato il sindaco di Varese Davide Galimberti, l’obiettivo di aderire a queste realtà diventa assume un valore sociale, oltre che economico, molto preciso.

“Malpensa Insubria CER” offre un’opportunità concreta di favorire e diffondere sistemi di autoconsumo collettivo dell’energia elettrica da fonti rinnovabili, con evidenti ricadute di natura economica, ambientale e sociale. «Un modello valido ed efficace – spiega ancora Vitiello – che può consentirci di concretizzare una visione nel tempo della nostra Camera di Commercio: fare rete, innovare, generare impatto reale sul territorio. Anche questa iniziativa è il frutto di un impegno condiviso che guarda alla sostenibilità come driver di sviluppo economico oltre che ambientale e sociale».

Un modello federale dove ogni cabina primaria mantiene l’autonomia

Il disegno è quella di costruire una federazione di CER dove ogni singola cabina primaria mantiene un’autonomia decisionale sull’uso dei fondi in arrivo con il vantaggio, però, delle economie di scala: « La nascita della Malpensa Insubria CER è il primo passo – ha spiegato il consigliere comunale di Varese Dino De Simone in veste di delegato di ARIA spa – un sostegno burocratico amministrativo e gestionale che solleva i singoli da incombenze notevoli. Da oggi, però, si lavora attivamente per riempire la scatola, in questo momento vuota, di punti energetici. Piu ne entrano maggiore è la produzione e migliori le ricadute sia economiche sia sociali, in favore della comunità, sia ambientali».

Il sindaco di Varese, Davide Galimberti: «Settimana scorsa il Consiglio comunale ha votato all’unanimità l’adesione alla Comunità Energetica del nostro territorio, dimostrando ancora una volta la convinzione dell’amministrazione di puntare con forza sulla transizione energetica e le energie rinnovabili. Grazie alla costituzione della Comunità Energetica, la nostra provincia sarà ancora una volta protagonista di uno sviluppo basato sull’attenzione alla sostenibilità, sulle nuove tecnologie e sull’innovazione. Oggi il futuro si costruisce facendo rete tra le varie realtà e gli enti del territorio, mettendo al centro uno sviluppo sostenibile capace di promuovere il benessere delle comunità».

Per informare la popolazione Palazzo Estense sta organizzando due serate aperte al pubblico così da chiarire gli aspetti normativi ma anche economici e sociali dell’investimento.

Chi sono i Prosumer e i Consumer

Nelle CER ci sono i prosumer (che investono in fotovoltaico per le proprie necessità energetiche e mettono in rete quanto non autoconsumato) e i consumer (che utilizzano tali eccedenze) potranno dar vita a configurazioni più leggere, nell’ambito della stessa cabina primaria, senza forme giuridiche costose e complesse.

Con l’ingresso del Comune di Varese e dei suoi edifici pubblici, dell’Università dell’Insubria, con un progetto al Campus di Bizzozero, e della Provincia che porta in dote i tetti delle 81 scuole superiori, la potenza della rete aumenterà ma non abbastanza. L’impegno è quella di raccogliere adesioni nel mondo imprenditoriale, associativo, del terzo settore, soggetti che possono mettere a disposizione superfici importanti dove installare i pannelli fotovoltaici. I ritorni per i consumer sono, di fatto, minimi ma si concretizzano quando i Producer diminuiscono la propria necessità energetica, come nei weekend e festivi.

L’appello è rivolto a tutti i comuni del territorio: sotto i 50.000 abitanti ci sono anche incentivi fino al 40% dei costi per l’installazione: «Un modello valido ed efficace – conclude Vitiello – che può consentirci di concretizzare una visione nel tempo della nostra Camera di Commercio: fare rete, innovare, generare impatto reale sul territorio. Anche questa iniziativa è il frutto di un impegno condiviso che guarda alla sostenibilità come driver di sviluppo economico oltre che ambientale e sociale».

Venerdì a Malpensafiere il convegno EnergEtica per rispondere a tutte le domande

Per approfondire le opportunità delle CER, venerdì prossimo, 20 giugno a Malpensafiere si svolgerà l’edizione 2025 di “EnergEtica”, forum promosso da Camera di Commercio e ANCE Varese.

L’appuntamento avrà inizio alle 10 e sarà un susseguirsi di incontri con focus su due ambiti complementari e altrettanto strategici:

● il primo momento, a cura di Camera di Commercio Varese, si svolgerà al mattino, tra le 10 e le 13, quando si parlerà delle “Comunità Energetiche Rinnovabili (CER): perché crederci e come farle crescere”;

● di pomeriggio, con avvio alle 14, seguirà un incontro a cura di ANCE Varese intitolato “Decarbonizzare l’edilizia: dalla visione pionieristica di CasaClima alla nuova Direttiva europea”.

La partecipazione è gratuita: il programma della giornata, con il form di iscrizione, è online sul sito www.va.camcom.it, sotto la voce “Prossimi eventi”.