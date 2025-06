La sfida della sussidiarietà: dibattito su welfare territoriale e disuguaglianze a Busto Arsizio con Giorgio Vittadini

Mercoledì 11 giugno, alle ore 21.00, la Sala Tramogge dei Molini Marzoli a Busto Arsizio ospiterà un importante evento dedicato alla presentazione del Rapporto annuale della Fondazione per la Sussidiarietà, dal titolo “Sussidiarietà e Welfare Territoriale. La sfida della Sussidiarietà in un mondo segnato dalle diseguaglianze”. Il dibattito, che vedrà la partecipazione del prof. Giorgio Vittadini, presidente della Fondazione e professore di Statistica all’Università di Milano Bicocca, affronterà temi cruciali riguardanti la qualità e l’universalità del sistema di welfare, in particolare nelle realtà locali e periferiche.

Nel suo intervento di apertura del Rapporto, il Governatore della Banca d’Italia, Fabio Panetta, ha sottolineato come il sistema di welfare non sia solo uno strumento di equità sociale, ma anche un motore essenziale per lo sviluppo economico del Paese. Il welfare, in un contesto caratterizzato da incertezze e mercati incompleti, consente alle persone di assumersi rischi, come quello di avviare attività imprenditoriali innovative. Tuttavia, l’attuale sistema presenta evidenti disuguaglianze, con alcune aree del Paese, come il Nord, che beneficiano di maggiori servizi rispetto al Sud, e con un divario crescente tra città e periferie.

Il Rapporto, frutto di una ricerca condotta da Vittadini insieme a Emilio Colombo, Paolo Venturi e Lorenza Violini, si interroga sullo stato di salute del welfare italiano, sull’efficacia delle politiche sociali nell’affrontare povertà e disuguaglianze, e sul ruolo fondamentale della cultura della sussidiarietà. La ricerca, suddivisa in sei sezioni, analizza vari aspetti del welfare, tra cui i servizi sociali offerti dai Comuni, la governance, e la percezione dei cittadini. Si pone inoltre l’accento sulla necessità di un welfare più equo, capace di garantire qualità nelle prestazioni e di rispondere adeguatamente ai bisogni delle fasce più vulnerabili della popolazione.

Il dibattito, che vedrà anche l’intervento di esperti e protagonisti del Terzo settore locale, si propone di offrire soluzioni concrete per superare le disuguaglianze e rafforzare un sistema di welfare che sia davvero universale ed equo. L’incontro è aperto a tutti, con ingresso gratuito, e rappresenta un’occasione di confronto fondamentale per il futuro della comunità.

Per maggiori informazioni, è possibile contattare l’Associazione Synesis – Centro Culturale, a Busto Arsizio.