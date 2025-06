La sindaca Loredana Bonora sotto shock alla notizia dell’omicidio-suicidio della coppia di anziani di Cuasso al Monte

«Una notizia tremenda, sono rimasta sconvolta e non so darmi una spiegazione quando succedono queste tragedie». E’ ancora sotto shock Loredana Bonora, sindaca di Cuasso al Monte, che questa mattina ha ricevuto la notizia dell’omicidio-suicidio avvenuto ad Angera dal comandante della Polizia locale Carlo Gaffuri. Anche perché è la seconda volta che deve affrontare questa situazione.

Era il 25 ottobre 2023 quando in una villetta della piccola frazione di Cavagnano l’80enne Pierluigi Lachi, aveva sparato alla moglie Pinuccia Anselmino, prima di rivolgere l’arma contro sé stesso. «Quando il comandante mi ha detto di quanto accaduto questa mattina non ho capito subito, pensavo si riferisse a quella tragica vicenda del 2023. Quando ho capito sono rimasta di ghiaccio».

La sindaca non ha ancora avuto modo di capire chi fossero Anna Adele Castoldi e Giuseppe Rizzotti, i due anziani che sono morti questa mattina ad Angera, né è a conoscenza di dettagli rispetto all’accaduto: «Mi hanno detto i nomi, ma onestamente non riesco ancora ad associarli a dei volti. Erano entrambi molto anziani, possibile che non si vedessero molto in paese. Ma questo non toglie nulla all’enormità del fatto – aggiunge Loredana Bonora – Non so farmi una ragione di come possano accadere queste cose nella nostra piccola comunità. Una tragedia che mi fa davvero soffrire, perché qui siamo solo 3.600 persone, ogni giovane è come se fosse mio figlio e ogni anziano o anziana è come se fossero i miei genitori. Ci vorrà del tempo per superare quanto accaduto».