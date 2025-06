La sinfonia della Terra. La musica di Emiliano Toso all’Oasi Zegna

(facoltativa, riservata ai partecipanti al concerto)Per chi desidera prepararsi al concerto con una profonda immersione nel bosco, sarà possibile partecipare a una speciale esperienza di Forest Bathing, proposta da Richiamo del Bosco in collaborazione con Oasi Zegna. Un’attività olistica, meditativa e sensoriale pensata per rallentare il ritmo della mente, sciogliere tensioni e aprire i sensi, facilitando l’ascolto profondo della musica. L’esperienza sarà arricchita dalla partecipazione musicale di Valentina Wilhelm, che suonerà il suo violino dal vivo nel bosco durante la pratica. INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

Ritrovo: ore 14:15 presso Cascina CarucciaOrario attività: dalle 14:30 alle 17:30. Conclusione: momento di relax in attesa del concertoCosto: 15 euroPrenotazione obbligatoria scrivendo a: info@richiamodelbosco.it

Referente: Marco Bo – 328 9718404. Per maggiori informazioni: www.richiamodelbosco.it