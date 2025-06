La Soleggiata lascia le Cave di Arzo: eventi trasferiti a Mendrisio San Martino

L’associazione La Soleggiata comunica che a causa di un ricorso presentato da una famiglia residente a Tremona contro lo svolgimento di eventi nelle Cave di Arzo, l’edizione 2025 de La Soleggiata non potrà svolgersi nel suggestivo sito che l’ha ospitata finora. La controversia, attualmente all’esame del Consiglio di Stato, ha determinato la sospensione cautelativa di tutte le attività programmate nel sito, inclusi appunto gli eventi estivi organizzati dall’omonima associazione culturale.

Nonostante l’intervento della Città di Mendrisio per richiedere la revoca dell’effetto sospensivo, i tempi decisionali dell’autorità cantonale restano incerti. Di fronte a questo scenario, l’organizzazione ha scelto di reagire rapidamente per non compromettere la stagione estiva, annunciando un trasferimento straordinario dell’intero programma nella zona di Mendrisio San Martino.

«Per senso di responsabilità verso la nostra comunità e verso tutti coloro che credono in questo progetto stiamo lavorando a un’alternativa concreta. – si leggein una nota diffusa dall’associazione – La nuova edizione darà vita a un villaggetto temporaneo, concepito per offrire uno spazio di incontro, cultura e convivialità, mantenendo intatta la missione della manifestazione».

Il programma della rassegna estiva prevede dieci giornate e serate animate da musica, socialità e partecipazione cittadina. La scelta di cambiare “location” in attesa che si definisca il ricorso della Città di Mendrisio, è un gesto che tutela non solo i lavoratori, fornitori, artisti e partner coinvolti, ma anche lo spirito comunitario e la ricaduta economica che l’evento ha saputo generare nel corso dei suoi sei anni di attività.

Ulteriori dettagli saranno diffusi nei prossimi giorni, in attesa di eventuali sviluppi ufficiali sulla vertenza che ha coinvolto uno dei luoghi simbolo del Mendrisiotto. (foto di Edoardo Nerboni)