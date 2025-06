La Stagione musicale della Canonica celebra il 51° anno: a Brezzo di Bedero un’estate di musica, arte e spiritualità

Dal 5 luglio al 6 settembre Brezzo di Bedero ospiterà la 51ª edizione della Stagione musicale della Canonica, appuntamento ormai imprescindibile del panorama culturale varesino e lombardo. Promossa con il patrocinio del Comune e sotto la direzione artistica di Fabio Bagatin, la rassegna conferma la sua vocazione a unire tradizione e innovazione musicale, spiritualità e bellezza architettonica.

Le esibizioni si terranno in tre luoghi di grande fascino storico e artistico: alla Canonica di San Vittore Martire (in via Canonica 17), a Casa Paolo (in via Baumgartner 10), e al Santuario di Santa Maria Bambina (in via Pianezza).

I concerti in programma

L’edizione 2025 si presenta con un cartellone ricco e variegato, capace di attraversare secoli di storia musicale, offrendo al pubblico emozioni che spaziano dal Rinascimento alla contemporaneità, dal repertorio classico alla musica etnica e jazz.

5 luglio – Coro da Camera di Varese: omaggio a Giovanni Pierluigi da Palestrina nel 500° anniversario della nascita, con incursioni nella musica di Arvo Pärt, Mendelssohn, Brahms e altri maestri della coralità.

12 luglio – Alessio Corti all’organo: un viaggio che unisce le pagine di Elías, Bruna, Muffat, Bach, Zipoli, Ponchielli, Padre Davide da Bergamo e Petrali.

19 luglio – La Magnifica Comunità: raffinato ensemble specializzato nel repertorio barocco, con opere di Merula, Vivaldi, Tartini e Johann Christian Bach.

26 luglio – Quartetto Adorno: dialogo musicale fra il classicismo di Beethoven e il romanticismo di Schubert, proposto da uno dei più apprezzati quartetti a livello internazionale.

2 agosto – Orchestra Cameristica di Varese: antologia di arie da Il Flauto Magico di Mozart, in una originale trascrizione per orchestra d’archi che ne valorizza l’incanto melodico.

Nel mese di agosto, Casa Paolo ospiterà serate dedicate alla musica classica, etnica e jazz, confermando la volontà della rassegna di proporre esperienze sonore trasversali e stimolanti.

La stagione si concluderà il 6 settembre al Santuario di Maria Bambina a Pianezza con un raffinato concerto per flauto e arpa: Giuseppe Nova ed Elena Piva offriranno un repertorio che spazia dal ‘600 di Corelli al ’900 di Ravel, in un ideale abbraccio fra epoche e stili.

Qui tutti i dettagli del programma

Un traguardo significativo

«Superare i cinquant’anni non è solo un traguardo: è il segno della dedizione degli organizzatori, della sensibilità del pubblico e della vitalità di una proposta artistica che sa rinnovarsi nel tempo – dice con orgoglio il sindaco di Brezzo di Bedero Daniele Boldrini – È anche una promessa mantenuta: offrire concerti di altissimo livello in uno degli scrigni più preziosi del nostro territorio, la Collegiata di San Vittore. Desidero ringraziare il direttore artistico, M° Fabio Bagatin, per la sua visione e il suo instancabile impegno, e tutti i collaboratori, volontari e sostenitori che rendono possibile questo appuntamento tanto atteso. Infine, il mio più sentito grazie a don Luca Ciotti per l’ospitalità nella splendida Collegiata di San Vittore, luogo di fede e bellezza che ogni anno si fa cornice privilegiata per momenti di grande musica».

Il M° Fabio Bagatin, direttore artistico della rassegna musicale