La tradizione si rinnova: torna la Cotechinata Velatese per il 120° anniversario della banda

La Cotechinata Velatese è pronta a tornare per la sua 74ª edizione, e quest’anno lo fa con un motivo in più per festeggiare: il 120° anniversario della fondazione del Corpo Musicale Edelweiss, promotore dell’iniziativa. Un appuntamento attesissimo da tutta la comunità, che si terrà da venerdì 4 a domenica 6 luglio all’oratorio di Velate, in piazza Santo Stefano.

Tre serate – anzi, tre giornate – all’insegna della buona tavola, della musica dal vivo e della socialità, nel cuore del rione varesino. La manifestazione proporrà, come da tradizione, una ricca offerta gastronomica e un programma musicale capace di coinvolgere tutte le generazioni.

Il programma gastronomico

Ogni serata vedrà l’apertura del banco gastronomico alle ore 19 (ad eccezione della domenica, con apertura anticipata alle 12.00), offrendo una selezione di piatti tipici e sfiziosi. Tra le specialità proposte: panini con salamella, patatine, hamburger di manzo e di cinghiale, tagliata di manzo, bruschette con pomodorini, gnocco fritto con salumi e frittura di calamari.

In aggiunta, il menù del sabato e della domenica sarà arricchito da piatti caldi come gli gnocchi al ragù toscano e la polenta con formaggi tipici come gorgonzola o taleggio.

Musica e divertimento

La colonna sonora dell’evento sarà curata da DJ Alex, che animerà le serate di venerdì e sabato con la sua selezione musicale. Domenica, invece, sarà la volta dell’esibizione della banda alle 17: un momento particolarmente significativo per celebrare il 120° anniversario del Corpo Musicale Edelweiss, vera anima della festa.

Un evento per tutta la comunità

La manifestazione si svolgerà con il patrocinio del Comune di Varese e si conferma come uno degli appuntamenti più radicati nella tradizione locale, capace di unire memoria storica, spirito di comunità e piacere della convivialità. Prevista anche la possibilità di pagamento tramite POS per agevolare la partecipazione di tutti.